Sebastián Cejas y la final de la Sudamericana 2006: "Nos tocó perderla, tal vez inmerecidamente"

Uno de los días más dolorosos para los hinchas albos es el 13 de diciembre de 2006. En aquella ocasión, los albos cayeron en la final de la Copa Sudamericana ante Pachucha, viendo escapar de sus manos el título que parecía seguro.

Sebastián Cejas, arquero del cacique en ese entonces, conversó con el sitio oficial del club y recordó lo que fue esa noche. "Siempre he dicho que me tocó vivir uno de los mejores años de mi carrera y lo que viví el 2006 es algo que nunca me imaginé. Me agarró en una etapa de mi vida con algunos inconvenientes familiares y ese paso, me cambió todo", comenzó explicando.

"Los resultados afianzaron el juego que nos planteaba Claudio Borghi. Esa Sudamericana posicionó al club, después de muchos años, a nivel internacional. Se cumplieron muchos objetivos, se cotizaron jugadores jóvenes, fue algo muy importante tanto para el equipo como para la institución", agregó.

Fue ahí que Cejas revivió el partido. "Es obvio que uno siempre quiere ganar todo pero no se pudo. Se hizo mucho para tratar de lograrlo. Pero enfrentamos a un equipo que estaba muy bien catalogado y que venía haciendo las cosas muy bien hace tiempo".

Para el argentino, los albos merecían quedarse con la copa. "Siempre dicen que las finales hay que ganarlas y lamentablemente nos tocó perderla, tal vez inmerecidamente. Cuando jugamos en México fue un poco más difícil y nos trajimos un resultado muy bueno. Estaban todas las condiciones dadas para que nosotros nos quedáramos con el triunfo pero muchas veces el fútbol te juega esas malas pasadas. Esa derrota no opacó todo lo bueno que hicimos ese año".

Consultado por el posible desgaste que les pudo pasar la cuenta al estar peleando en el plano nacional como internacional, Cejas fue enfático en señalar que "nosotros jugamos esa final como lo veníamos haciendo en todos los partidos. Siempre tomando el riesgo de ser protagonista, no sabíamos hacerlo de otra forma".

Finalmente, el ex guardameta reveló que le ha dado vueltas a la jornada. "Si pensamos con tranquilidad el partido, perdimos por dos contragolpes de ellos. Yo he analizado el partido un montón de veces y con un foul táctico en la mitad de la cancha tal vez la copa se hubiese quedado en Chile", sentenció.