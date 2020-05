Esteban Paredes hace bolsa a Harold Mayne-Nicholls: "Llega gente y en seis meses se apodera de Colo Colo"

En Colo Colo siguen sin llegar a acuerdo entre el plantel y Blanco y Negro por el tema de los sueldos en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y los consiguientes problemas financieron que han afectado al Cacique.

Este lunes representantes del plantel se reunieron con el vicepresidente ejecutivo de ByN, Harold Mayne-Nicholls. Tras la cita en la Dirección del Trabajo, aún no hay pacto por la reducción de salarios. Esteban paredes le dio con todo al ex timonel de la ANFP.

“Es difícil. Hablo personalmente porque tengo una relación de tantos años (en el club) y llega gente que en seis meses se apodera del club y es complicado. Cuando se reanude esto seré siempre el mismo Esteban Paredes”, dijo el delantero en clara alusión a Mayne-Nicholls.

Agregó que “me encantaría una mediación con Aníbal Mosa directamente, pero bueno. ¿Por quién lo digo? Por el que tome las palabras. Me duele cuando por cámara mandan mensajes siendo que siempre nos comunicamos con él (Mosa) personalmente o por teléfono”.

Sentencia que “me extrañó que no esté negociando aunque sabemos que está al tanto de todo. Esperamos tener otra mediación para llegar al fondo de esto y terminar de una vez por todas. Cansa. Quedamos mal ambas partes y Colo Colo es una familia. Esperamos llegar a un buen acuerdo. Nos dejaron muy mal parados. En toda instancia siempre quisimos ayudar al club, hasta el día de hoy. Duele cuando tiran ídolos a pelear con otros ídolos, es un show que no debería ser. En vez de unirnos, nos hacen pelear y eso no debería ser así”.