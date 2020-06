Limache González cuenta cómo se convirtió en guardaespaldas de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz

El origen en el profesionalismo de Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz se encuentra en Cobreloa, que registró entre 2005 y 2006 el debut oficial de los jugadores que terminaron convertidos en pilares de la selección chilena que ganó dos Copas América.

Y pese al temprano despertar de las figuras, el comienzo fue complicado. Mientras Alexis se estrenó con sólo 15 años, Vargas y Charles lo hicieron con 16, por lo que sufrieron el rigor de enfrentarse a jugadores adultos siendo adolescentes.

Pero tuvieron un buen paraguas. De hecho, Juan Luis González recuerda que tenía que salir a defenderlos cuando el rival se pasaba de revoluciones. En conversación con el programa Después te Explico, Limache reconoce el granito de arena que puso a sus carreras.

Eduardo Vargas, Charles Aránguiz y Alexis Sánchez han sido pilares de la Generación Dorada de la selección chilena (Agencia Uno)

"Defendíamos a Alexis, a Vargas y a Charles en la cancha. La verdad es que a todos estos niños, cuando estuvieron jóvenes, nosotros les hablamos. Y cuando nos tocó defenderlos, lo hicimos a muerte", reconoce el ex mediocampista loíno.

"Cuando debutó Alexis, me decía: 'Limache, ¿y si me pegan patadas?'. Y yo le pedía que encare no más. 'Juégatela, diviértete dentro de la cancha. Si te pegan, te vamos a defender. Ninguna posibilidad de que trataran mal a los niños", recuerda el ex seleccionado chileno.

"Los cuidábamos mucho a los más jóvenes, sobre todo a Alexis, que era livianito y conducía en velocidad el balón. La potencia que tenía era difícil y a cualquier defensor que no podía agarrarlo le iba a tirar sus patadas", asegura Limache.

Camarín ganador

Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz debutaron en un Cobreloa que tricampeón del fútbol chileno en años anteriores. Y según Juan Luis González, fue una de las claves en su prematuro éxito.

"Éramos todos buenas personas y grandes jugadores, que habíamos jugado en la selección, que habíamos estado en eliminatorias, que habíamos salido campeones y eso lo transmitíamos a los más jóvenes", reflexiona Limache.

Pero hoy el mediocampista enfoca sus fuerzas en la solidaridad y particularmente en una campaña de recolección de víveres y todo tipo de ayuda para los sectores marginales de La Serena, que surgió de sus cercanos y el equipo Limanchester FC.

"Ahora vamos a llevar ropa de niños, de adultos, ropa de cama... hay gente que necesita esas cosas, comida para perros y gatos, plástico para poner en el techo o las ventanas", reconoció el ex volante que también fue campeón con Everton.

"Fui a entregarle una cajita a una señora de una población, la 17 de septiembre de La Antena, y la abuelita se puso a llorar. Hasta a mí se me cayeron las lágrimas. Otra, que el piso era pura tierra y después puro barro, en una casa de cholguán que se pasaba todo el frío", lamentó.

Para quienes quieran sumarse a la cruzada solidaria de la Cuarta región, ingresar directamente al Instagram de Juan Luis González o a su cuenta de Facebook y enviarle un mensaje privado.