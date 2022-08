Matías Cano recibió tres fechas de castigo luego de ser expulsado en los últimos minutos del partido entre Cobreloa y Deportes Santa Cruz. El golero no estará presente para el duelo entre loínos y Magallanes.

Matías Cano es uno de los nombres que no podrá decir presente en la "final" de Cobreloa ante Magallanes. El golero recibió una tarjeta roja en los últimos minutos de la igualdad ante Deportes Santa Cruz y no estará en una chance única para que los loínos acorten distancias con el líder inamovible de la Primera B.

Y no solo se perderá la jornada de este fin de semana. El Tribunal de Disciplina de la ANFP le dio tres fechas de sanción por su expulsión, por lo que el golero no formará parte del equipo que luego se medirá ante Deportes Puerto Montt y Deportes Melipilla.

Un duro informe lo condenó: el árbitro Omar Oporto consignó que el motivo de la expulsión fue por "conducta violenta", registrando que Cano "increpó de manera prepotente" al primer asistente y lanzó un insulto al equipo arbitral mientras se retiraba hacia los camarines.

"Una vez finalizado el partido, el señor Cano se dirige corriendo desde su arco hasta el centro del terreno de juego para increpar de manera prepotente al asistente N°1 con una piedra en la mano diciendo, 'por tu culpa me tiran piedras y no haces nada, encima me apuras para que juegue'", registró Oporto.

"A la vez golpea con su puño y la piedra en la mano violentamente el pecho del asistente en reiteradas ocasiones, intentando introducir la piedra en el bolsillo, diciendo 'Llévatela tú'. Posteriormente, rumbo a camarines, grita al equipo arbitral: 'No tienen códigos, son un desastre conchadesumadres'", cerró.

Con esto, el portero suma otra suspensión en una complicada temporada. Antes, recibió un partido de castigo tras ser acusado de gestos e insultos a hinchas de Unión San Felipe y fechas más tarde se quedó con otra tras una discusión con aficionados de su mismo equipo.