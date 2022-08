La molestia de Cobreloa contra los árbitros se ha hecho notar. Los loínos, quienes luchan por alcanzar a Magallanes, no quedaron contentos con el arbitraje de Felipe Jara en la derrota sufrida ante Deportes Copiapó en la fecha 20 de la Primera B y tampoco con el de Omar Oporto en el empate ante Santa Cruz en la jornada 22.

Los dos expulsados y el penal cobrado por Oporto, árbitro que fue despedido por Javier Castrilli y luego reincorporado, generaron la gran molestia loína del fin de semana. Tanto así, que incluso desde el plantel levantaron la voz.

En conversación con el medio regional En La Línea, Nicolás Maturana no escondió ninguna crítica en contra del referato del partido, manifestando que no solo afectó a Cobreloa y que es "muy raro todo".

"Creo que al arbitraje se le está notando mucho y no digo que sea malo para nosotros sino para los dos equipos, entonces es muy raro todo. Quizás la gente dirá que estamos criticando a los árbitros, nos estamos quejando, y no es excusa, pero al final sí lo es porque terminan marcando un resultado", partió diciendo el ex Colo Colo.

"En el penal que nos cobran le hacen foul a Axl Ríos y, obviamente, va a levantar las manos porque se va a afirmar. Nada que hacer. Son malos para la mayoría de los equipos", añadió.

"¿No sé si este árbitro era uno de los árbitros de los que Castrilli iba a echar? Todos decíamos que no tenía razón, pero al final creo que tenía mucha razón en todo lo que iba a hacer. Y nosotros mediante el SIFUP prestándole ropa. Creo que estuvimos mal en el actuar, teníamos que haber investigado primero y después haber actuado. Y qué saco con hablar de los árbitros pues capaz que después me castiguen", siguió.

"Parece que Castrilli tenía la razón y van a tener que comenzar a implementar el VAR en esta División. Creo que no se puede jugar sin VAR porque hay cobros que son muy descarados de repente. Al final terminan perjudicando a los dos equipos pues ambos querían ganar", cerró el volante.

Los loínos llegan con un amargo empate a su próximo desafío: la "final" ante Magallanes, en la que Cobreloa tendrá una chance única para cortar distancias con el líder inamovible de la B. Desde el norte ya alzaron una petición para tener árbitros de Primera División en el encuentro de este viernes.