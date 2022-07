Matías Cano ha tenido una difícil relación con los hinchas durante esta temporada. El portero loíno fue acusado de provocar a la fanaticada de Unión San Felipe hace unos meses y tuvo un último encontrón con su propia afición en el duelo ante San Luis de Quillota durante la semana pasada.

El golero fue expulsado por entrar en una discusión con hinchas que se encontraban detrás de su banca y volvió a recibir una fecha de castigo. Y en la antesala de un nueva fecha de la Primera B, donde no podrá estar presente, Cano sacó la voz respecto a su relación con los hinchas.

El portero argentino manifestó que no entiende las críticas de los fanáticos y que el plantel ha hecho un gran esfuerzo en el camino por lograr subir de categoría, aunque asume que debe mantenerse al margen como profesional ante los dichos de su hinchada.

"Terminas cediendo y diciendo 'te tenés que callar la boca'. Pero ahora pienso que no debí haber dicho nada", partió diciendo el trasandino en conversación con el medio regional En la Línea. Aunque agregó: "Y no sé si realmente es lo que pienso. ¿Por qué uno se tiene que aguantar que hinchas de tu mismo club digan que estás robando plata o que no quieres ascender? ¿Cómo pretenden eso?".

"Estoy lejos de mi familia, lejos de mi mamá, mi papá, mi hermano. Todos los muchachos estamos haciendo un esfuerzo tremendo, nos bancamos cosas institucionales que no se ven en otros clubes. Pueden decir lo que quieran: que soy malo, que no sé jugar, que soy payaso. Pero no pueden decir que no tengo ganas de ganar. Y cuando soy referente de un plantel y veo que atacan a mi cuerpo técnico y plantel, me pongo mal", aseguró.

"Pero tengo que ser profesional y mantenerme al margen. Si la gente quiere pensar que nos estamos yendo para atrás, espero a fin de año responder con el campeonato en la mano. Lo de la violencia, hay cosas que se dicen, te escupen en la cara en pandemia. Es como una normalización, ¿no? Pero bueno, somos jugadores y los actores principales, muchas veces tenemos que ceder y en eso yo me he equivocado", aceptó.

Por último, el golero asumió su responsabilidad. "No tengo problemas para decirlo. Así como pasó lo de San Felipe, que dije que no tenía nada que ver, me hago cargo de que me puse a discutir con hinchas de nuestro mismo equipo. La culpa es mía y no tengo por qué reaccionar así", cerró.