"No tengo respuesta de lo que pasó": la sentida reflexión de Matías Cano por derrota de Cobreloa

Este domingo el fútbol chileno conoció al último equipo que será parte del Campeonato Nacional 2023. Deportes Copiapó logró la hazaña y goléo en Calama a Cobreloa por 0-5 para quedarse con el ascenso a la Primera División.

La final de la liguilla enfrentó al segundo y tercer mejor equipo de la temporada 2022, aunque como reconoció David Escalante, los Loínos eran los grandes favoritos. El haber logrado pelear el título con Magallanes hasta el final era el envión anímico, pero a la hora de la verdad, no estuvieron a la altura.

La goleada histórica de Deportes Copiapó frente a Cobreloa dejó muy dolidos a los hinchas y los propios jugadores. Y es que Calama pasó de ser una verdadera fiesta llena de ilusión, a un lamento total por dejar escapar una vez más el esperado regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Si bien sus figuras decidieron evitar enfrentar a los micrófonos, en redes sociales hubo tiempo para las reflexiones. Matías Cano fue uno de los que sacó la voz para intentar hacer un balance después de la dura derrota en el estadio Zorros del Desierto.

"Me queda la tranquilidad de poder mirar a la cara a cada uno de los que está en la foto, sin sentir vergüenza por perder una final. Y agradezco con el alma que estén acá conmigo", lanzó de entrada el arquero junto a una foto familiar.

Aunque tras ello, llegó el momento de hablar del partido, donde Matías Cano no tuvo más que ser sincero. "A la gente de Cobreloa, aún no tengo respuesta de lo que pasó hoy. Y no creo poder tenerla nunca".

Eso sí, pese a la amargura, el arquero apeló a un popular dicho respecto a la querida pelota para intentar levantar a sus compañeros. "Sé que el fútbol da revancha, de verdad. Y que no es solo un dicho. Mañana me levantaré pensando en eso".

Cobreloa se quedó con las ganas de lograr sus esperado regreso a Primera División y tendrá que jugar una temporada más en la B. La tarea el próximo año no será fácil, pero manteniendo la regularidad que mostraron a lo largo de la campaña, pueden soñar en grande.

Revisa el mensaje de Matías Cano tras perder la final de la liguilla junto a Cobreloa