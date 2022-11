Este domingo el futbol chileno tendrá su final de temporada profesional con el partido de vuelta de la final de la Liguilla del Ascenso. Cobreloa y Copiapó definen al segundo equipo que volverá a Primera División tras la igualdad sin goles en la ida en Atacama.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la final de la Liguilla entre Cobreloa y Copiapó?

El partido final de la Liguilla de Ascenso se jugará el domingo 27 de noviembre a las 19:00 horas de Chile en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿En dónde se puede ver por televisión la final vuelta de la Liguilla?

La final entre Cobreloa y Copiapó se podrá ver completamente en vivo por televisión a través de las señales de TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canal según tú cable operador:

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

¿Dónde ver online la final de la Liguilla?

La final de la liguilla de ascenso la podrá ver de forma online por el Estadio TNT Sports.

¿Qué necesitan para subir a Primera?

Cobreloa: Los loínos necesitan ganar por cualquier marcador, o bien empatar y avanzar vía lanzamientos penales.

Deportes Copiapó: El León de Atacama debe triunfar por cualquier marcador o conseguir una igualdar para ganar por penales para subir a Primera División.

¿Hay penales o tiempo extra?

En la Liguilla del Ascenso no se juega tiempo extra, por lo que en caso de permanecer el empate en el marcador global, todo se definirá directamente en penales.

¿Vale el gol de visita en la Liguilla?

No, el gol de visita no marca ninguna diferencia, por lo que considerando que en la ida el empate fue sin goles y los loínos no marcaron, en la revancha si hay goles y termina en empate de igual manera habrá penales.