El Tribunal de Disciplina castigó con una fecha al portero de Cobreloa Matías Cano, luego de una denuncia realizada por Unión San Felipe por incitar a la violencia y no ajustarse a los estándares de un jugador profesional.

Fue tras el encuentro jugado entre las dos instituciones en la Primera B, el 29 de abril, que el arquero declaró sobre una situación que vivió en el partido y que llamó la atención.

"Es una desilusión muy grande ver que un nenito de siete u ocho años me escupa en la cara. ¡Hasta eso está bien! Mira la enfermedad a la que llegamos… Que te escupan no está bien, y que tiren una piedra del tamaño de un cascote no le hace bien a la salud del fútbol nacional", comentó Cano en TNT Sports, en una declaración que encendió alarmas.

Eso sí, con el correr de las horas, San Felipe lo denunció de vuelta al meta, por supuestos gestos e insultos que habría realizado Cano contra la hinchada albirroja, que desataron la reacción en su contra.

Esto fue analizado por el Tribunal de Disciplina, donde se pedían hasta seis fechas de suspensión, lo que solamente quedó en una.

"Informamos a nuestras y nuestros socios, hinchas y simpatizantes que, tras la audiencia efectuada el día de ayer, en relación a la denuncia efectuada por Unión San Felipe contra el futbolista Matías Cano, en la que se acusaban gestos provocadores contra la fanaticada albirroja, el Tribunal de Disciplina resolvió la suspensión de una fecha para nuestro arquero", confirman desde Cobreloa, dejando en claro que se logró la menor sanción aplicable, que se cumplirá en el duelo ante Santiago Morning.

Eso no es todo, porque también hacen un llamado "al compromiso que debemos tener tanto nosotros como todos los hinchas para disfrutar los eventos deportivos de la manera que corresponde sea de local o de visitante".

"Es una injusticia"

El portero Matías Cano no quedó conforme con lo definido por el Tribunal, por lo que, pese a que va cumplir el castigo, no escondió su molestia: "Es una pena enorme y además una injusticia", comentó en conversación con En La Línea.

"Si no hubiese declarado post partido no hubiera existido ninguna denuncia", destacó el portero, dejando en claro su molestia.