Este viernes continúa el torneo nacional y quienes abren los fuegos en la Fecha 22 de la Liga de Primera será entre Coquimbo Unido vs. Ñublense, con los piratas de local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

El cuadro Aurinegro defenderá el liderato que mantienen con 53 puntos, con una racha de 10 partidos ganados y solo una derrota en el Campeonato Nacional. Los Diablos Rojos buscarán conseguir puntos como visitantes, para mantenerse cerca de los puestos a torneos internacionales.

Coquimbo Unido vs. Ñublense: Horario y dónde ver EN VIVO

Coquimbo Unido vs. Ñublense juegan este viernes 12 de septiembre, a partir de las 18:00 horas , en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

El partido entre Piratas y Diablos Rojos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

A través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

