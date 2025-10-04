El Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ultiman detalles para enfrentar al Barcelona este domingo, por La Liga de España. El delantero chileno se reencontrará con su ex equipo, y la actualidad del cuadro andaluz tiene entre sus dudas precisamente al otrora azulgrana.

Si bien todo indica que Alexis Sánchez partirá en el banco, a espera de su ingreso con revulsivo superclase, tampoco se descarta que el DT, Matías Almeyda, defina a última hora enviarlo de inicio.

Pero no es por calidad ni presente la duda sobre Alexis. Si bien hay un tema físico y de edad, la suplencia de Sánchez pasaría justamente para aprovechar mejor sus condiciones en el momento adecuado.

Alexis en duda: ¿titular o revulsivo?

“La plantilla del Sevilla FC entrenará esta tarde en el Sánchez-Pizjuán, escenario donde se disputará mañana el partido que le enfrentará al FC Barcelona. Matías Almeyda tendrá una última oportunidad para comprobar el estado de sus hombres, con las dudas de Januzaj y Alfon“, informa el sitio partidista Vamos Mi Sevilla.

Agregan que “otra gran incógnita será saber si el técnico argentino coloca a Alexis Sánchez en el once inicial, contra su ex equipo. Las dudas no viene por su nivel, que ha demostrado en gran estado en los últimos partidos, sino por la exigencia física que un equipo como el Barça, puede llegar a someterle“.

Sentenciaron que “con sus limitaciones físicas podría llegar a sufrir demasiado y no estar en condiciones adecuadas cuando llegue el momento de lanzarse al ataque, pudiendo quedar reservado para salir durante la segunda mitad“.

Sevilla recibe al Barcelona este domingo 5 de octubre, desde las 11:15 horas, por la octava fecha de La Liga en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Gabriel Suazo aparece entre los probables titulares del local.