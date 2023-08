El mercado de pases se ha movido bastante, pero Alexis Sánchez todavía no confirma el lugar donde seguirá su carrera. En medio de los rumores que lo vinculan con Barcelona, en los Culés ocurrió un importante movimiento.

Resulta que hace unos días se venía hablando con que Ousmane Dembelé estaba coqueteando con el PSG. Pues bien, ahora fue el propio Xavi Hernández quien confirmó que el delantero abandonará Barcelona para mudarse a la capital francesa.

“Es simple. Me vino con que tenía una propuesta del PSG. Que quería marchar, que ha hablado con Luis Enrique, con Nasser y tiene una propuesta con la que no podemos competir. Le hemos preguntado el motivo y no ha sabido responder. Intuyo que será algo personal ¿Decepcionado? Sí. Lo importante es que ha sido claro. Le deseo suerte”, indicó el DT luego de derrotar al Milan en un amistoso en Estados Unidos.

¿Y en qué afecta esto a Alexis Sánchez? El Niño Maravilla está libre tras terminar su contrato con Olympique de Marsella el pasado 30 de junio. Si bien todavía está la opción de seguir en la Ligue 1, cada día que pasa hace esta opción más difícil. En medio de los numerosos rumores del máximo goleador histórico de La Roja, uno de ellos ha apuntado a un regreso a Barcelona.

“No descartamos ningún escenario”

Dembélé se va a PSG por el pago de su cláusula de unos 50 millones de euros. No es una cifra tan importante si se considera que el ex club de Lionel Messi había pagado 105 millones por el atacante en 2017. Por si fuera poco, Barcelona no atraviesa una buena situación económica. En este último punto toma fuerza la opción de Sánchez, quien llegaría gratis al estar en condición de libre.

“Ya veremos a quién podemos incorporar y nos adaptaremos a lo que tengamos. Hay que ver el fair-play y ver en dónde estamos. No descartamos ningún escenario“, reflexionó Xavi. Sánchez estuvo en el Camp Nou entre el 2011 y el 2014, periodo en el que fue compañero del actual DT del equipo.

Alexis Sánchez se encuentra en Barcelona según la información de Enzo Olivera. Si bien desde España han descartado el fichaje, la salida de Dembélé y los problemas económicos de los Culés, podrían abrir un nuevo escenario.