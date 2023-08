Neymar vive una verdadera pesadilla en el arranque de la temporada con el PSG. Se esperaba que, tras perderse la parte final del curso anterior, producto de una fuerte lesión, el brasileño volviera con todo en este nuevo ciclo de la mano de su anterior técnico, Luis Enrique.

Sin embargo, las cosas no han sido así y en Francia ya saltan las alarmas. No sumó un solo minuto en lo que va de pretemporada y no hay claridad de cuándo es que pueda volver a jugar. El brasileño trabaja a la par de sus compañeros, pero no ha sido utilizado en cancha.

Y las cosas no han andado bien para el PSG, ya que suma tres partidos sin ganar en la pretemporada. Igualó ante el Al Nassr y cayó con el Cerezo Osaka y el Inter de Milán. Solo le queda recuperarse ante el Jeongbuk de Corea para intentar lavar la pobre imagen dejada en la gira por Japón.

Con ello, ya empiezan a caer las primeras críticas sobre Luis Enrique. Sin embargo, no parece que el técnico español quiera apurar a Neymar, quien a su vez dejó en claro que “me siento bien. Pero no sé cuándo volveré a jugar”. El formado en Santos le tiró la pelota a su jefe.

Desde Francia aseguran que el PSG quiere volver a utilizarlo recién en la cuarta fecha de la Ligue 1, es decir a principios de septiembre. No quieren apurar su vuelta ya que, según dicen, debe volver a ponerse a tono físicamente luego de su larga ausencia de las canchas, que ya alcanza casi los seis meses.

Pero también hay una parte de la prensa que especula con una posible salida del brasileño, aunque esta chance, considerando que Kylian Mbappé parece próximo a irse, pierde fuerza, ya que sería demasiado traumático para el equipo perder a sus tres grandes figuras en solo un mercado de pases.