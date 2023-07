Continúan las polémicas para Neymar Jr. El delantero brasileño se ha visto envuelto en una serie de problemas extradeportivos que no parecen tener fin. Una supuesta infidelidad, un problema legal tras la construcción de una laguna artificial y ahora una declaración que lo vincula con un encuentro sexual con otro hombre son parte de las polémicas que afectan al jugador de Paris Saint-Germain.

El rumor más reciente se ha vuelto viral por redes sociales. La influencer brasileña con más de 130 mil seguidores en Instagram, Sophia Barclay, destapó un secreto muy bien guardado por el círculo cercano a Neymar. En el programa Chupim, de la emisora radiofónica Metropolitana FM, contó detalles de un supuesto encuentro sexual con el surfista Pedro Scooby.

El hecho habría ocurrido en una fiesta privada del astro brasileño, donde las cosas se salieron de control y terminaron en una habitación con cuatro personas manteniendo relaciones sexuales. “Los dos tuvieron sexo entre ellos. Entonces nos pusimos en el medio, la chica y yo. Y se besaron, todos se besaron. No hubo límites”, relató la joven influencer.

Tras las polémicas declaraciones cayó una ola de odio sobre la modelo por parte de los aficionados, catalogándola de mentirosa e incluso amenazándola de muerte si no desmentía la confesión. Sin embargo, Sophia mantuvo sus palabras y a través de redes sociales se expresó al respecto.

“Estoy bien, ¿de acuerdo? No se preocupen. Tengo la conciencia tranquila… Dicen que soy la vergüenza de la comunidad. Cariño, no soy parte de ninguna comunidad, lo único de lo que soy parte es de cuidar de mi propia vida. Estoy cansada de que me falten al respeto”, manifestó a través de su cuenta de Instagram.

Por su parte, Neymar ha guardado silencio. La estrella de Brasil sigue preparándose para iniciar una nueva temporada con PSG, y como siempre prefiere no referirse a las polémicas que giran en torno a él fuera de la cancha.