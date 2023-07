Una de las grandes amistades de la carrera de Lionel Messi es la que tiene con Neymar. El argentino y brasileño coincidieron en Barcelona y después en el PSG, y el impacto que tuvieron en el otro quedó demostrado en una respuesta de Ney que ya se hizo viral en redes sociales.

Si bien el delantero está esperando una hija con su pareja Bruna Biancardi, le preguntaron qué nombre le pondría a un próximo retoño si fuera hombre. Neymar no tardó en contestar: “Messi”. Su respuesta desató la risa del entrevistador, pero el brasileño demostró que iba en serio.

El atacante no cedió y demostró una vez más que el vínculo con el campeón del mundo es inquebrantable. Así, el periodista le consultó nuevamente y Neymar no cambió su respuesta: “Lionel”, contestó. El video no tardó en difundirse.

Ambos se hicieron buenos amigos en Barcelona y, cuando llegó el momento de salir del Camp Nou, Neymar recibió con los brazos abiertos a la Pulga en el PSG. Sus caminos se separaron en esta temporada, con la partida de Messi al Inter Miami de la MLS.

Sin embargo, las Eliminatorias y la próxima Copa América serán buenas oportunidades para que ambos se reencuentren vistiendo los colores de sus selecciones. En el pasado, pese a la rivalidad de sus países, siempre han demostrado cercanía en la cancha.

En la llegada de Messi a Miami, Neymar aseguró que “ya lo sabía. Messi es uno de mis mejores amigos, un regalo que el fútbol me dio. Tuve la posibilidad de conocerlo, de jugar con él y después de hacer una amistad tan bonita. Sabía que iría y le dije que iba a ser muy feliz”.