El presente y futuro de Kylian Mbappé es todo un misterio en medio de los rumores que lo ponen en el Real Madrid, todavía como jugador del Paris Saint-Germain en Francia. El delantero tiene contrato con el PSG hasta el 30 de junio de 2024 más la opción de un año más por parte del jugador.

Sin embargo, su situación se ha convertido en toda una teleserie en el Viejo Continente y Mbappé parece preparar desde ya sus maletas para partir de la capital gala.

Según detalla Marca en España, el PSG estudia presentar una queja formal ante la FIFA para alegar que el Real Madrid ya se ha sentado a conversar con el jugador que todavía les pertenece, y preacordar un traspaso como agente libre en junio de 2024. Esto dejaría a los franceses sin ingresos por el fichaje.

Según el medio de Madrid, es “una maniobra que hasta la fecha no ha dado nunca mucho resultado porque aunque es un secreto a voces que los clubes negocian con futbolistas antes del tiempo permitido por la FIFA, en los últimos seis meses de contrato, es decir, a partir del 1 de enero, resulta muy complicado de demostrar”.

Las evidencias del PSG

Agregan: “pero según el PSG, existen varias evidencias que demuestran que Mbappé tiene ya todo muy atado con el Real Madrid y no haría falta esperar a junio de 2024 para ver a Mbappé enfundarse la elástica blanca para demostrarlo. La primera, la carta que envió el pasado mes de junio anunciando que no renovaría su contrato, aunque no era necesario hacerlo. En segundo lugar, porque pese a que el club, en su carta de respuesta a la de Kylian el pasado 3 de julio, le emplazó a solucionar su caso antes del 31 de julio, el futbolista ha declinado hacerlo”.

“La estrella francesa, que al no ejecutar su año opcional antes del día de ayer quedará libre el próximo verano, ha rechazado incluso en los últimos días de julio una oferta del club de renovación hasta 2025, al margen del año opcional de su actual contrato, que le permitía irse traspasado en 2024. En tercer lugar, porque el PSG entiende que al no estudiar siquiera una oferta de Arabia Saudí que le garantizaba irse libre el año que viene al Madrid demuestra que el jugador tiene ya acordado un contrato con el club blanco en junio de 2024 y deslizan que que incluye un bonus de 160 millones”, complementan.

Así las cosas, la estrategia del Paris Saint-Germain es negociar directamente una salida de Mbappé. El club interesado es Chelsea, pero el mismo equipo francés considera una operación muy difícil de ejecutar considerando que el delantero ya tendría definido su camino al Real Madrid.