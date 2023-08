Todo marcha viento en popa para Barcelona. Los culés golearon a Real Madrid en la pretemporada y ahora piensan en los últimos refuerzos para ir a competir por Champions League. Xavi Hernández ya maneja las opciones, donde aparece Alexis Sánchez entre los destacados para suplir la reciente salida de Ousmane Dembélé.

En Barcelona avisaron que buscarán reforzar el equipo con una pizca de calidad ante la salida del delantero que era titular indiscutido para el conjunto catalán. Las opciones disminuyeron tras descartar al versátil Joao Félix, de vuelta en Atlético de Madrid luego de una mala temporada cedido en Chelsea.

Según información de Josep Capdevila, ex redactor en jefe del diario Sport, Xavi Hernández tiene dos nombres en la carpeta. Uno de ellos es Alexis Sánchez, ofrecido a Barcelona por costo cero tras el término de su contrato en Olympique de Marsella. Sin embargo, el chileno deberá esperar la respuesta de su ex compañero que no lo ve como una prioridad.

La primera opción para Xavi es Yannick Carrasco, delantero de Atlético de Madrid. El extremo encaja en el perfil de rapidez que busca el conjunto culé, pero deberá desembolsar por lo menos 15 millones de euros por los servicios del jugador que milita en uno de los rivales directos de liga.

Los tres fichajes clave para Xavi

Además, el histórico del Camp Nou buscará reforzar otras dos zonas de la cancha de cara al inicio de la nueva temporada, el mediocampo y la banda derecha. En la primera, Barcelona sólo puede pensar en Bernardo Silva, quien coquetea desde Manchester City desde el comienzo de mercado, sin embargo, el “fair play” financiero podría dificultar su llegada a tierras azulgranas.

En la banda derecha también quieren a un jugador del equipo inglés, Joao Cancelo, cedido a Bayern Múnich la temporada pasada. El futbolista portugués es una espina clavada en el talón de Xavi después de que Pep Guardiola lo ofreciera a los Bávaros y no a su ex club.

Con estos fichajes Barcelona buscará mejorar su rendimiento en Europa, donde han quedado eliminados de Champions League en la fase de grupos por dos años consecutivos.