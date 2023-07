Ibai explota por el posible retorno de Alexis al Barca: "No es el momento y al aficionado no le gusta"

Sorpresa generó en el mundo del fútbol la noticia de que Barcelona estaría pensando en Alexis Sánchez como refuerzo para la próxima temporada. El tocopillano llegaría a los catalanes en caso de que se confirme la partida de Ousmane Dembélé rumbo al PSG.

La situación del francés parece cerrada y distintos medios, tanto de España como Francia dan por hecho el traspaso del francés rumbo al club parisino, por lo que el Barca se pone en una frenética búsqueda de un atacante de las características del seleccionado galo.

Y ahí es donde entra Alexis Sánchez. Y es que, según informan desde Europa, Fernando Felicevich está en la ciudad condal para cerrar el retorno del niño maravilla a su primer club grande en Europa, donde llegó hace ya doce años, en un Barca que brillaba de la mano de Pep Guardiola.

Sin embargo, al parecer la operación retorno no es del gusto de todos en España. Y uno de los primeros en poner el grito en el cielo fue Ibai Llanos. El streamer criticó la posibilidad de que Alexis juegue en el Barcelona y de paso, se subió el ego al decir que al chileno le subió el precio de mercado cuando lo quiso para la Kings League.

“Atención porque se rumorea que Alexis puede volver al Barca, no le gustó esa noticia a FC Barcelona, al aficionado blaugrana”, señaló en Twitch.

“Decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma, que no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada… los chilenos se volvieron completamente locos, enloquecieron, pero al aficionado del Barca y a los jugadores veteranos no les ilusiona tanto”, agregó.

Y ahí fue que metió a la Kings League. “Alexis fue buenísimo, pero me llamó la atención porque yo hablé con él para ficharlo para Porcinos y él me dijo que no está para esto, sigue jugando al fútbol”, destacó.

“Lo han publicado, dijeron que el agente de Alexis está en Barcelona, igual vino a Barcelona a comerse unas bravas, no necesariamente tiene que venir a Barcelona a fichar por el Barca, hay más equipos en Barcelona, no tiene por qué venir a fichar por nadie”, se cuestionó.

“Me llamó la atención, yo hablé con Alexis para ficharlo para Porcinos hace un par de meses. Qué cojones hago jodiéndole un fichaje a Joan Laporta, que Porcinos subió el precio de mercado de Alexis Sánchez”, cerró.