El pronóstico reservado que tiene El Clásico de La Liga de España entre Barcelona y Real Madrid, este domingo en el Camp Nou, sumó un antecedente negativo de última hora. Se trata de la baja de uno de sus principales elementos del cuadro azulgrana, el joven Pedri, que arrastra una lesión en el muslo derecho desde la eliminatoria contra Manchester United.

El mediocampista fue dado de baja por la selección española este viernes, pero sólo hoy se confirmó que no podrá actuar en el equipo de Xavi Hernández, quien explicó la condición del canario: "Llegaba muy justo. Sabíamos que había riesgo. Ayer no se sintió al 100 por ciento y, si no está condiciones, lo mejor que puede hacer es recuperarse bien".

Según el entrenador azulgrana, el equipo optó por resguardar al jugador de una lesión mayor. "Hablamos con él y le dijimos que no hacía falta que forzara. Es un partido importante que puede ser decisivo, pero no es una gran final. No queremos perder a Pedri dos meses más", agregó el estratega.

Sin embargo, Xavi no se echa a morir, ni por Pedri ni por la otra baja estelar, Ousmane Dembélé, también al margen por una molestia muscular. "Nuestro objetivo es jugar bien sin ellos. El único partido en el que no hemos sido dominadores fue el de Copa en el Bernabéu. Hemos intentado trabajar esto durante la semana", sentenció.

De esta manera, se espera que el Barcelona forme como titulares a Marc Andre ter Stegen; Ronald Araujo, Jules Koundé, Andreas Christensen, Alejandro Balde; Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Franck Kessié y Gavi; Raphinha y Robert Lewandowski.

El Clásico será crucial para la definición del campeón de La Liga. Barcelona tiene nueve puntos de ventaja sobre Real Madrid, y la victoria prácticamente sentenciará al cuadro azulgrana.