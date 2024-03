Si a Maximiliano Falcón le llaman “mala leche”, habría que inventar una nueva palabra para describir el estilo de juego de Marco Materazzi. El ex jugador y campeón del mundo en 2006 es de esas personas que fuera de la cancha es igual que dentro de ella.

Va con pierna alta. Materazzi no deja pasar ni una y siempre que se le pregunta por algo, responde con sinceridad y, a veces, con poca empatía. En este caso, al ex defensor italiano se le preguntó por el momento de Alexis Sánchez en el Inter, aprovechando que el italiano es ídolo del Nerazzurri.

Polémico, pero con cierta lógica, Materazzi responde a gusto la pregunta planteada por ESPN sobre el momento que vive el Niño Maravilla en el equipo del norte de Italia. Esto después de las declaraciones después del partido de Chile ante Albania, donde Alexis dejó sentir su molestia por los pocos minutos de juego.

“Si Lautaro marca 30 goles y Thuram marca 10 y da 20 asistencias y tú eres el entrenador del Inter… ¿Vas a colocar a Alexis? No es polémico lo mío, es la verdad. Soy honesto. Y eso no va a cambiar el valor de Alexis”, resaltó el ex defensor en conversación con la cadena televisiva especializada en deportes.

Más de The Matrix

Cuando fue golpeado por la testa calva de Zidane, Materazzi no lo dudó en exagerar y tirarse histriónicamente al suelo. Era la final de 2006 y el italiano había insultado al francés con el fin de sacarlo de sus casillas.

La misma lengua es la que hoy entierra, en cierta forma, la estadía del Niño Maravilla en Milán. “Probablemente no sea la mejor versión de Alexis. Ya no tiene 25 años, como cuando estaba, no sé, en el Udinese o en el Arsenal (…) Él fue muy bueno en el Arsenal, pero no le fue espectacular en el Manchester United, que es un club más importante”, reflexionó Materazzi en diálogo, esta vez, con La Tercera.

“Había dicho que en Manchester no le había gustado el club, porque no tenía sentimientos, no entendía nada. Se arrepintió de irse del Arsenal, pero el fútbol es eso. Y no lo voy a criticar por lo que le pasó ahora en Madrid, para el Inter fue muy importante en la Supercopa”, dijo el italiano, moderando su crítica.

Por último, Materazzi habló de las palabras de Arturo Vidal en Twitch, quien conminó a Alexis a dejar la escuadra nerazzurra. “¿Y dónde va? ¿Al Udinese? Se fue al Marsella, salió del Inter y el Inter ganó la Supercopa y el Scudetto. Creo que Vidal no ha estado muy claro en estos días”, selló el italiano ex más odiado de los franceses y hoy… ¿odiado por los chilenos?