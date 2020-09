Prensa inglesa acribilla a Alexis Sánchez: "Sus lamentables excusas son un insulto final para Manchester United"

Empezaron a surgir las primeras réplicas tras la declaración de Alexis Sánchez por Instagram en la que explica cómo se gestó su fichaje, su estadía y por qué decidió abandonar Manchester United.

En ese sentido, DailyMail no le perdonó ninguno de las palabras del ahora delantero del Inter de Milán y lo acusó de “culpar a todos menos a sí mismo” y que “sus lamentables excusas son un insulto final para los Diablos Rojos”.

“Alexis Sánchez recurrió a Instagram el jueves por la noche para pasar años de frustración reprimida después de una experiencia miserable como jugador del Manchester United”, parten señalando.

El tocopillano disputó 45 partidos con la camiseta de los Diablos Rojos y solo marcó en cinco oportunidades. (FOTO: Getty)

“Culpó de su desastroso tiempo en Old Trafford a los pies de todos menos a él mismo. Apuntó al club, a los periodistas y expertos por igual, por hacer que su existencia en el noroeste de Inglaterra fuera tan insoportable durante los últimos 30 meses”, agregan.

“Las lamentables excusas de Alexis Sánchez simplemente no cuadran ... Él decepcionó al Manchester United, no al revés, y culpar a todos menos a sí mismo es un insulto final para el club que le pagó 560.000 libras por semana y por NADA”, complementan.

Pero eso no fue todo, porque mencionan que “si el Manchester United y todos los demás que tenían el dedo apuntando en el pecho estuvieran dispuestos a responder, sería una escucha bastante incómoda para el chileno”.



Sus dichos de que quería jugar en el Manchester City



Además, el citado medio no le perdonó al Niño Maravilla que admitiera públicamente que su primera intención era firmar en el equipo de Pep Guardiola, pero que por temas económicos no se concretó.

“Había estado claro durante algún tiempo que Sánchez estaba buscando dejar el Arsenal, y también fue ampliamente aceptado que su opción preferida era unirse al Manchester City, vecino del United”, señalan.

“Ciertamente, había una sensación de que el trato se hizo con cierta prisa, el chileno estaba desesperado por una salida en el Arsenal, sintiendo que el fútbol europeo regular y la competencia por los trofeos no era un hecho allí”, publican.

“No es culpa del Manchester United que Sánchez, quizás atraído por el increíble paquete salarial que se le presentó, decidió aceptar sus términos. No lo obligaron a ir a Old Trafford, y tampoco lo sacaron de los Emiratos”, afirman.

“El jugador probablemente admitiría en privado ahora que deseaba haber esperado hasta el verano, para ver si el City podía armar un paquete que el Arsenal aceptara. Fue su propia impaciencia la que se convirtió en su perdición”, sentencian.

Lo único claro que esta será la primera replica de varias que le llegarán a Alexis Sánchez, quien intenta dejar en el pasado su época en Manchester y recuperar su nivel futbolístico en el Inter de Milán.