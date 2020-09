Lionel Messi se da la voltereta y anuncia que cumplirá su contrato con Barcelona hasta 2021: "El club de mi vida"

Lionel Messi anunció este viernes que seguirá siendo parte del Fútbol Club Barcelona y que da pie atrás a su intención de salir del conjunto azulgrana en base a una cláusula de salida existente en su contrato.

En entrevista con Goal.com, el astro argentino confirma su voluntad de cumplir lo establecido en el acuerdo laboral y permanecer en el equipo hasta que expire el mismo, el 30 de junio de 2021 o bien al término de la próxima temporada.

"Ahora voy a seguir en el club porque el presidente (Josep María Bartomeu) me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones de euros, que eso es imposible, y que luego había otra manera que era ir a juicio", explicó La Pulga.

"Yo no iría a juicio contra el Barça nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué, es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida, el Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio", confirma el argentino.

De todas formas, la relación que pueda establecer Messi a partir de este impasse es una incógnita, toda vez que el argentino quedará con el pase en su poder al cabo de la presente temporada y en el resto de Europa se soban las manos con el galáctico fichaje.

Lionel Messi ha ganado cuatro Champions League, la última ante la Juventus de Arturo Vidal. Foto: Agencia Uno

Messi firmó su primer contrato en una servilleta



Lionel Messi llegó a Barcelona en 2000, cuando tenía 13 años y después de surgir con fuerza de las divisiones menores de Newell's Old Boys. Hizo una prueba y a los tres meses firmó su primer contrato en una servilleta con Barcelona, que se comprometía a su fichaje.

Lo que siguió fue una historia de ensueño. Deslumbró en las categorías menores del cuadro azulgrana y en 2003 saltó al primer equipo para su debut en un amistoso ante Porto, con sólo 16 años. Un año más tarde vendría el estreno oficial, con Frank Rijkaard en la banca.

Lionel Messi mantiene un registro histórico de 786 partidos disputados, 669 goles y 278 asistencias, en 16 años de carrera con Barcelona.

La sumatoria de títulos hasta nuestros días es impresionante, con diez ediciones de La Liga bajo el brazo, cuatro Champions League, seis elecciones como mejor jugador de la FIFA, seis galardones del Balón de Oro y seis de la Bota de Oro, record inalcanzado.

En total, Messi ha acumulado 34 títulos oficiales con el Barcelona, donde mantiene un registro histórico de 786 partidos disputados, 669 goles y 278 asistencias, en 16 años de carrera profesional con el cuadro catalán.