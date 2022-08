Alexis Sánchez es oficialmente jugador del Olympique de Marsella. A un día de su alocado arribo a Francia, el Niño Maravilla se convirtió en el nuevo y flamante refuerzo del elenco marsellés que se ilusiona con volver a campeonar en la Ligue 1 y pelear la Champions League.

Y el Niño Maravilla ha tenido un miércoles más que movido. El delantero nacional fue presentado oficialmente por el club por su presidente, Pablo Longoria, para luego participar de su primera conferencia de prensa en su nueva casa.

"No he tenido tiempo para ver redes, he tenido un día lleno de fotos y cosas por acá y allá, no he tenido tiempo para pensar, solo quiero entrenar con el equipo y jugar", dijo Alexis entre algunas de sus primeras palabras.

Y ahora, ya cumplió. Posterior a su presentación en conferencia de prensa y su primera aparición en la cancha del Vélodrome, el ex Inter de Milán partió a unirse a la práctica de la tarde del Olympique de Marsella.

Alexis se encontró con su entrenador, Igor Tudor, y el resto de sus compañeros para vivir su primer entrenamiento en Marsella. "Primeros pasos", compartió el club en sus redes sociales.

El elenco marsellés se prepara para disputar la segunda fecha de la Ligue 1. Luego de haber debutado en la temporada 2022-23 con un triunfo por 4-1 ante Reims, este domingo los olímpicos se enfrentarán al Stade Brestois.

Revisa las imágenes del primer entrenamiento de Alexis Sánchez en el Olympique de Marsella