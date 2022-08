El volante francés de 29 años llegó al OM desde la Roma de Italia, donde se enfrentó con el tocopillano, y no se guardó ningún elogio para el goleador histórico de la Roja, que podría debutar muy pronto en la Ligue 1 de Francia.

El Olympique de Marsella comenzó su participación en la Ligue 1 con una goleada. La escuadra adiestrada por el croata Igor Tudor venció por 4-1 al Stade Reims con una buena actuación del delantero colombiano Luis Suárez, autor de un doblete en el duelo. Aquel partido también tuvo el debut de Jordan Veretout, una de las nuevas figuras que tiene la escuadra más popular de Francia.

Fue, eso sí, desde el banco de suplentes. En los 62', el ex mediocampista de la AS Roma y la Fiorentina de Italia reemplazó al turco Cengiz Under. El segundo duelo del cuadro marsellés será como local en el estadio Velódrome ante el Brest el domingo 14 de agosto a las 14:45 horas. Y el DT del actual subcampeón liguero confirmó la primera citación de Alexis Sánchez.

Precisamente del tocopillano habló Veretout, quien se sacó el sombrero ante su nuevo compañero, al que enfrentó en su paso por la Serie A. "Es un jugador top, ya lo ha demostrado en sus clubes anteriores. La acogida en Marsella fue genial para él", afirmó el centrocampista de 29 años, quien registra cinco partidos en la selección de Francia.

"Nos aportará su experiencia y su nivel. Espero que demuestre lo que puede hacer con este equipo. Es un gran jugador, pequeño de estatura pero grande en el campo", añadió el oriundo de Ancenis, quien también jugó en el Saint-Etienne y el Nantes de su país, además del Aston Villa de Inglaterra.

El volante del OM no se quedó sólo con ese análisis en torno al goleador histórico de la selección chilena, quien podría tener su estreno con la camiseta blanca de su nuevo club este mismo fin de semana. "Tiene mucha experiencia, es profundo y lo da todo por su equipo", dijo Jordan Veretout.

Sobre el espectacular recibimiento que los fanáticos del único club francés que ha ganado la Champions League le dieron al Dilla, el futbolista nacido el 1 de marzo de 1993 fue claro. "La afición no puede más que quererlo. Espero que marque muchos goles en el Velódrome", cerró el volante, quien firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2025 con el Olympique de Marsella y le augura un gran futuro a AS70.