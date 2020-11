Inter de Milan vs Torino | Horario, cómo y dónde ver en vivo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal por la 8° fecha de la Serie A de Italia

El futbol europeo vuelve y uno de los grandes clubes a ponerle ojo será el Inter de Milán que recibirá en el Giuseppe Meazza al Torino por la octava fecha de la Serie A de Italia.

Duelo importante, ya que los nerazzurros siguen luchando contra su propia irregularidad para subir en la tabla de ubicaciones y pelear de buena vez el Scudetto con la Juventus y otro que se ha metido por los palos como es el AC Milan, puntero con 17 puntos. Inter por ahora está recién en el 7° lugar con 12 unidades y preocupa de cara a si podrá protagonizar el Calcio.

Y con respecto a los chilenos, tanto Alexis Sánchez como Arturo Vidal tendrían descanso y partirán desde la banca según informan medios italianos. La participación de ambos en la doble fecha de Eliminatorias serían el motivo para que tanto el Maravilla y el King sean parte de la dosificación del DT Antonio Conte, más aún considerando que a mitad de semana enfrentarán en una final al Real Madrid, encuentro que deben ganar para seguir con vida en la Champions League.

La visita será el Torino, club que no lo pasa bien y está en el 17° lugar de la Serie A, con solo una victoria en la temporada. Los granates parecen ser el rival ideal para que Inter se reponga y pueda avanzar puestos en el Calcio.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milan vs Torino por la 8° fecha de la Serie A?



Inter de Milan vs Torino se enfrentarán domingo 22 de noviembre a las 11:00 AM hora de Chile.

Arturo Vidal ya entrena en Inter de cara al partido con Torino luego de la doble fecha de Eliminatorias. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Inter de Milan vs Torino?



Inter de Milan vs Torino será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y RAI Italia en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Inter de Milan vs Torino?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Inter de Milan vs Torino, podrás hacerlo en ESPN Play, además de la app Fanatiz para Android e iOS.