Inter de Milan vs Torino | Ver EN VIVO al Inter de Vidal y Sánchez frente al Torino por una nueva fecha de la Serie A

Este domingo 22 de noviembre continua una nueva jornada de la Serie A italiana con importantes duelos para todos los fanáticos del fútbol mundial, a las 11:00 horas de Chile el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal recibe al Torino en el Giuseppe Meazza por la 8° fecha del Calcio.



La irregularidad del equipo de Antonio Conte ha impedido ver a los nerazzurros en la parte alta del torneo italiano, en los siete duelos disputados el conjunto interista lleva tres victorias, tres empates y una derrota que lo mantienen hasta este momento en la medianía de la tabla de posiciones. El Inter viene de empatar en la fecha anterior frente al Atalanta por un marcador de 1-1.



Según informan medios italianos, Conte le daría descanso a Sánchez y Vidal partiendo desde el banquillo frente al Torino, sin embargo, el mismo técnico declaró que tiene a todo su plantel disponible para este partido. El próximo encuentro del Inter es entre semana en un crucial partido frente al Real Madrid por la 4° fecha de la Champions League, donde el equipo de la ciudad de Milán se encuentra último en el grupo B de la Liga de Campeones al borde la eliminación.



El Torino por su parte, se encuentra en la parte baja del torneo a solo un puesto de entrar a la zona de descenso directo, por lo que este duelo es crucial para el elenco del Toro que deberá dar lo mejor de sí para quedarse con los tres puntos. En la fecha anterior el Torino empató a cero con el Crotone por la 7° fecha de la liga italiana.



Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milan vs Torino por la 8° fecha de la Serie A?



Inter de Milan vs Torino se enfrentarán domingo 22 de noviembre a las 11:00 AM hora de Chile.



La última vez que el Inter de Milán se enfrentó al Torino, fue victoria de los nerazzurros por 3-1. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV Inter de Milán vs Torino?



Inter de Milan vs Torino será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y RAI Italia en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Inter de Milan vs Torino?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Inter de Milan vs Torino, podrás hacerlo en ESPN Play, además de la app Fanatiz para Android e iOS.