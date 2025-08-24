Unión Española sigue sin escapar de posiciones directas de descenso en la Liga de Primera. Tras perder 2-0 ante U Católica, los hispanos quedaron a cuatro puntos de Deportes Limache y la salvación.

Por eso, los hinchas piden a gritos el regreso de un emblema del club que supo ser campeón en el Transición 2013 y que sueña con un retorno: Sebastián Jaime. El ex delantero, retirado del fútbol, habló de su deseo con los rojos de Santa Laura.

“Me duele el presente del club. Ahí viví mi etapa más linda como jugador profesional y me tocó pasar buenos años, logrando títulos y jugando copas internacionales”, partió diciendo a AS Chile.

Siempre pendiente de Unión Española

Sebastián Jaime reveló que desde Argentina no olvida su amor por Unión Española e incluso volvería a vestirse de corto si desde Plaza Chacabuco lo llaman en medio de la crisis.

“Es una presión grande para los chicos, porque es un plantel muy joven. Uno quisiera darle palabras de motivación. Me han puesto muchos mensajes que vuelva a ayudar, pero la dirigencia lo puede tomar mal por hacerlo forzado”, confiesa el ariete.

En ese sentido, el trasandino que colgó los botines hace tres años aseguró que “En 2023 fue la última vez que hablé con Segovia, para ver si había una oportunidad de volver. Me dijeron que el plantel ya estaba. Fue la última vez que intenté volver a dar un aporte”.

“En Argentina me llamaron a jugar unos torneos federales. Pensé que si no era en Unión, yo no vuelvo a jugar”, cerró el hombre que llevó a los hispanos a lo más alto en 2013.