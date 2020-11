Inter de Milan vs Torino | Fecha, hora y canal para ver en vivo a los neroazurros por la 8° jornada de la Serie A

Este fin de semana comienza una nueva jornada del Calcio italiano, en el marco de la 8° fecha de la Serie A se desarrollarán grandes encuentros, uno de los que destaca este fin de semana, será el que protagonizarán el domingo a las 11:00 horas el Inter de Milan de los chilenos Alexis Sánchez y Arturo Vidal frente al Torino.



El partido que se jugará en el Giuseppe Meazza, tendrá al Inter de Milan con la obligación de conseguir un buen resultado, los dirigidos de Antonio Conte vienen de dos empates continuos que no le han permitido seguir posicionados en la zona alta de la tabla general, quedando rezagados en la parte media viendo como su clásico rival, el Milan de Zlatan Ibrahimovic se escapa en el liderato. En la fecha anterior el Inter apenas logró un empate frente al Atalanta.



Si todo sale según lo esperado Arturo Vidal asoma como titular en el XI interista, mientras que Alexis podría partir desde la banca luego de haber jugado frente a Perú y Venezuela por las Eliminatorias sudamericanas.



El Torino viene de un mal comienzo en esta temporada, el conjunto de la ciudad de Turín se encuentra en la parte baja de la tabla a un puesto de la zona de descenso y hasta el momento se salva por la diferencia de goles, debido a que el ultimo club que está en peligro es el Genoa quien suma los mismos puntos que el equipo del Toro, pero con más goles recibidos. En la fecha anterior el Torino empató a cero frente al Crotone.



Al inicio de la 8° fecha de la Serie A italiana, el Inter de Milan se encuentra en el 7° lugar de la tabla general con 12 puntos. Mientras que la visita, el Torino está en la 17° ubicación con apenas 5 unidades y una diferencia de gol de -4.





Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milan vs Torino por la 8° fecha de la Serie A?



Inter de Milan vs Torino se enfrentarán domingo 22 de noviembre a las 11:00 AM hora de Chile.



El último encuentro del Inter frente al Torino, fue triunfo de los neroazzurros por un marcador de 3-1. (Foto: Getty)



Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a Inter de Milan vs Torino?



Inter de Milan vs Torino será transmitido en televisión en vivo por ESPN 2 y RAI Italia en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)



Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**



Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a Inter de Milan vs Torino?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre Inter de Milan vs Torino, podrás hacerlo en ESPN Play, además de la app Fanatiz para Android e iOS.