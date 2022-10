Arda Turán, quien actuó como intermediario en las negociaciones del Galatasaray, lamentó no haber concretado la llegada de Alexis Sánchez al elenco turco. El exjugador del Barcelona aseguró que el Niño Maravilla "era su mayor sueño" para el club donde se formó.

Ídolo del Galatasaray pide disculpas por no poder fichar a Alexis Sánchez: "Era mi mayor sueño, pero no pudimos"

Alexis Sánchez es, sin duda, una de las grandes figuras del Olympique de Marsella. Luego de la larga teleserie que protagonizó junto al Inter de Milán, el Niño Maravilla elegió al elenco marsellés para vivir su primera experiencia en fútbol francés, donde ya marcha como sublíder.

Pero no solo el Olympique soñaba con quedarse con sus goles. Con su salida del Inter, Alexis atrajo el interés de diversos clubes en el pasado mercado de fichajes: uno de ellos fue el Galatasaray, que soñaba con llevar su talento hasta el Medio Oriente.

"Alexis es uno de los jugadores que queremos", manifestó el vicepresidente del club, Erden Timur, en agosto. Pero aquello no se concretó. Y ahora, uno de los involucrados en las negocionanes del club salió a pedir disculpas por no haber logrado su llegada.

Arda Turán, exjugador del Barcelona e ídolo en Turquía, actuó como intermediario en las negociaciones del Galatasaray en la ventana de fichajes. El turco logró cerrar las llegadas de Dries Mertens y Lucas Torreira, pero falló en conseguir a Alexis, el que era "su mayor sueño".

"Siempre le dije al club que sería útil si me necesitaban. Fui con Erden Timur a cerrar los tratos de Torreira y Mertens, y lo logramos. Quería a Alexis Sánchez, era mi mayor sueño, pero no pudimos. No lo atrape, lo siento mucho”, lamentó.

Mientras en Turquía aún lamentan no contar con Alexis, el Niño Maravilla se enfoca plenamente en el Marsella: el elenco francés, que este sábado enfrentó a Ajaccio, es el sublíder de la Ligue 1 detrás del París Saint-Germain.