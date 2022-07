No existen dudas sobre la estatura de Fernando Felicevich en la jerarquía de los representantes locales. El agente que comanda las carreras de la mayoría de los jugadores de la Generación Dorada de la Roja es referencia del progreso de la actividad, pero también el blanco de críticas permanentes sobre su manejo, muchas veces monopólico.

Felicevich no suele conceder muchas entrevistas. Pero cedió ante La Tercera y este domingo entrega un completo análisis sobre el futuro de jugadores emblemáticos para la selección, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel. Y con una novedad: no ve cercana la vuelta de estos referentes al fútbol chileno. O, al menos, no le seduce mucho el tema.

"No, ojalá que no. No lo veo como un paso necesario. No tienen nada que cerrar. Hicieron unas carreras maravillosas. El final de la carrera en el club de sus amores no es un paso que me parezca obligatorio ni necesario", sentencia el agente internacional.

El objetivo pasa más por lo que cada jugador estime en su momento. Consultado por un retiro en Europa, Fefe prefiere "que se retiren donde sean felices. Que hagan lo que les haga felices, que terminen sus carreras como quieran y donde quieran". Por lo pronto, revela que Colo Colo no intentó fichar a Vidal en este mercado.

¿Otros nombres propios? Sobre Medel, Felicevich asume que su vuelta a Universidad Católica "es un sueño de Gary y voy a hacer lo posible para que pase... va a pasar". Distinto es lo de Alexis y una opción de vestir la camiseta de Universidad de Chile. "Lo veo difícil", sentencia el controvertido agente.

¿Pero qué espera del Niño Maravilla? Felicevich lo define como "otro animal competitivo que quiere seguir en el más alto nivel, compitiendo por títulos, por seguir ganando y demostrando que está vigente. Vienen un par de años muy buenos en la carrera de Alexis".