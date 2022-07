Inter de Milán vs Lyon | Ver EN VIVO por TV y ONLINE al aún equipo de Alexis Sánchez en un amistoso de pretemporada

Un gran encuentro animará este sábado el Inter de Milán de Alexis Sánchez contra el Olympique de Lyon en un amistoso de pretemporada de cara a la campaña 2022-23 que se avecina en el Viejo Continente.

El duelo se disputará en el Estadio Dino Manuzzi de Cesena y podría ser el último encuentro con el “Maravilla” en el plantel. Alexis no vive días alegres en Milán,ya que no está siendo considerado en la pretemporada nerazzurri y los mismos directivos no han ocultado sus ganas de que el chileno abandone el club en este mercado de verano, por ello, ya se habla de que varios elencos europeos esperan por el delantero nacional, siendo Napoli y en las últimas horas el Marsella, los más aventajados.

Justamente uno de los rivales del Marsella en la Ligue 1 será el rival del Inter en esta jornada. El Olympique de Lyon visitará Italia para continuar con su pretemporada donde ha tenido importantes encuentros informales ante el Dínami Kiev y el Anderlecht, además de amistosos ante el Willem II y el Feyendord de Países Bajos.

El Lyon buscará esta temporada mejorar su actuación con respecto a la pasada campaña, donde finalizó 8° fuera de toda competencia europea con 61 puntos.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Olympique de Lyon el amistoso de pretemporada?

Inter de Milán vs Olympique de Lyon se juega este sábado 30 de julio a las 14:30 horas de Chile en el Estadio Dino Manuzzi, en Italia.

Transmisión: ¿Dónde ver en vivo por TV o Streaming Inter de Milán vs Olympique de Lyon?

El encuentro será transmitido por Streaming en vivo a través de STAR+.