Jorge Vargas, ex zaguero nacional y con varios pasos por el fútbol italiano, manifestó que Alexis Sánchez no debe no debe ceder ante presiones para salir del Inter de Milán y que se debe respetar su indemnización.

El futuro de Alexis Sánchez aún es un incierto. El Niño Maravilla tiene un año más de contrato con el Inter de Milán y ya se unió a la pretemporada que lidera Simone Inzaghi, pero el club no lo tiene en sus planes y continúa presionando por su salida de San Siro.

Reportes desde Italia indican que Alexis fue excluido de los amistosos de preparación para una nueva temporada y que, de quedarse, puede no ser inscrito en la próxima Champions League. Pero más allá de cualquier presión, Inter debe cumplir con su indemnización si quiere sacarlo.

Para algunos, Alexis debe mantenerse firme ante su situación en el Inter. Uno de ellos es Jorge Vargas. El ex zaguero nacional, quien sumó cinco pasos por Italia, conversó con El Mercurio y manifestó que el Niño Maravilla no tiene por qué ceder si el equipo no puede pagar.

"No tiene por qué irse. Inter debe pagarle", lanzó firmemente Vargas. "El asunto es que el club no tiene dinero, pero eso no es problema de Sánchez. Seguramente lo deben estar presionando, pero no debe ceder", añadió.

Varios clubes han asomado como interesados en quedarse con los goles del bicampeón de América, aunque por ahora no se ha llegado a buen puerto. Para Vargas, Alexis sigue en condiciones para continuar su carrera en Europa.

"Sánchez es una máquina, perfectamente podría ir a España o a Inglaterra. Sevilla o Villarreal son buenas opciones. Tiene nivel para jugar Champions League", sentenció.