Muchas veces el calciomercato es cruel con los futbolistas. Así como pueden ganar millones de euros, también reciben millones de insultos cuando sus decisiones no están en sintonía con lo que esperan los hinchas. Y es la situación que hoy en día padece Alexis Sánchez con los siempre iracundos seguidores del Inter de Milán.

El NIño Maravilla tiene un año de contrato restante con el cuadro lombardo, pero el alto costo de su salario (sobre siete millones de euros) ha hecho que el conjunto italiano comience a presionar por su salida, a través de algunos medois de comunicación y especialmente, en redes sociales, donde los tifosi hostigan permanentemente al chileno.

Pero todavía queda cordura, encarnada en el periodista Filippo Tramontana, quien respaldó a Alexis y criticó duramente a los fanáticos que ocupan la ofensa como mecanismo de persuasión contra el delantero chileno. "El mercado es capaz de convertir a las personas en objetos animados carentes de sentimientos y empatía hacia los demás", lamenta.

En su columna en Calciomercato.com, Tramontana se refiere al caso de Sánchez. "Recuerdo que muchos se alegraron cuando Alexis llegó. Pese a una primera temporada condicionada por una lesión de tobillo, lo dio todo y muchas veces fue decisivo e importante. El chileno no se limitó y contribuyó seriament a las victorias del equipo el año pasado" aseguró.

El comunicador no tiene dudas del aporte del goleador histórico de la selección chilena: "Fue una pieza que sirvió para completar el puzzle y ganar el Scudetto, la Copa de Italia y la Supercopa, esta última con ese gol al minuto 120 que permanecerá imborrable en la memoria de los hinchas nerazzurri".

Por eso, el reportero se enfrenta al Inter y los termos de redes sociales. "Me parece injusto que se haga todo lo posible para acompañarlo hasta la puerta y una falta de respeto el hecho de insultarlo porque no quiere irse (...). Insultarlo no hace que el hincha sea buena persona y no tiene sentido. Leo algunos comentarios que te dan escalofríos", lamenta el periodista.

Finalmente, Tramontana le dice a ese mismos tifoso afiebrado: "Te recuerdo que en enero, en el minuto 120 del Inter-Juventus, gritabas sin cesar el nombre de Alexis. Piensa lo que quieras, pero los insultos te hacen peor a ti que al fútbol", concluye el pensador.

Los últimos reportes sobre Alexis Sánchez aseguran que el jugador será marginado de los próximos encuentros amistosos del Inter de Milán y que incluso, el club no quiere inscribirlo en la nómina que disputará la próxima Champions League. Así es el pago de Inter.