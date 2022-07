La teleserie sobre el futuro de Alexis Sánchez continua esta semana, a pesar de que el principal apuro de la salida del “Maravilla” era la contratación de Paulo Dybala, el argentino exJuventus finalmente se cansó de esperar y fue presentado en la AS Roma. Con esto las negociaciones entre el chileno y el conjunto italiano se podría detener hasta nuevo aviso, ya que hasta este momento no se ha llegado a buen puerto.

Si bien para los nerazzurri la salida del chileno era relevante para bajar la carga salarial del plantel, en varias oportunidades se han abierto a su permanencia, indicando lo legitimo que es que Alexis Sánchez decida hacer respetar su contrato y continuar un año más en el cuadro lombardo.

Lo cierto, es que el delantero chileno es uno de los jugadores que más dinero gana en el Inter, situación que no ha logrado replicar en la cancha, si bien, el “7” en los pocos minutos que logró jugar la pasada temporada, tuvo momentos notables -como el gol en la Supercopa ante la Vecchia Signora-, no ha logrado convencer a los directivos y a Simone Inzaghi.

El técnico del Inter no le ha cerrado la puerta al chileno de manera directa, sin embargo, la llegada de su viejo amigo Romelu Lukaku, más las figuras de Lautaro Martínez, Joaquín Correa y Edin Džeko complican la continuidad del "Maravilla".

¿Cuánto gana Alexis Sánchez?

Si bien las cifras oficiales de las negociaciones no son públicas, diversos medios italianos indican que el salario anual de Alexis Sánchez en el Inter de Milán alcanzaría los $7 millones de euros por temporada, dinero que el elenco interista no quiere pagar en su totalidad y cuya última oferta para el nacional, sería cercana a los $4 Millones de la divisa europea, oferta que el delantero de La Roja no habría aceptado.