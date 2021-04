Inter de Milán vs Crotone | Ver EN VIVO por TV y STREAMING la Serie A de Italia con Alexis Sánchez buscando abrochar el Scudetto

Inter de Milán tiene un pie y medio en el Scudetto y este fin de semana pretende confirmarlo cuando visite al Crotone por la jornada 34 de la Serie A de Italia. Y es que en esta fecha los nerazzurros pueden ser los nuevos campeones.

Inter está con 11 puntos de ventaja sobre su próximo perseguidor, Atalanta, y de ganarle al equipo de Luis Rojas estaría ya acariciando la copa. Claro que al menos en este fin de semana no dependen de ellos para ser campeones por adelantado. Para ello, el exequipo de Papu Gómez debe empatar o perder con Sassuolo el domingo.

Justamente la programación impedirá que puedan celebrar en cancha el equipo de Antonio Conte aunque se le den los resultados. Una vez que juegue Atalanta, si es que Inter gana el sábado, sabrán si son inalcanzables o se corre todo una fecha más.

Para este duelo aún está en duda Arturo Vidal, que viene hace un tiempo con molestias y no juega hace casi dos meses. Por el lado de Alexis Sánchez, el Maravilla quedaría relegado nuevamente a la banca salvo que el técnico italiano sorprenda en el último minuto previo al encuentro.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milán vs Crotone por la Serie A?



Inter de Milán vs Crotone juegan este sábado 1 de mayo a las 12:00 hrs de Chile.

Alexis Sánchez y compañía buscarán asegurar el Calcio este fin de semana. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Inter de Milán vs Crotone?

El partido será transmitido por ESPN y Rai Italia. Revisa la señal según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en Zapping y ESPN Play.