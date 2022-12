Alexis Sánchez fue el gran golpe al mercado que el Olympique de Marsella dio pensando en la temporada 2022-23. Lamentablemente los resultados no están siendo los esperados, ni para el Niño Maravilla ni para el cuadro francés, que se quedó sin copas europeas para la segunda mitad del año futbolístico y de momento mira de lejos al puntero PSG en la Ligue 1.

Enzo Olivera entregó un reporte bastante detallado al respecto en su calidad de corresponsal en el programa RedGol en La Clave, afirmando que es una posibilidad real de que el chileno termine antes de tiempo su vínculo con el cuadro francés.

“Yo veo que Alexis llegó para jugar una cosa y al final tendrá que disputar otra. Y esa es una gran pena, porque al final el objetivo del Olympique de Marsella era disputar a lo menos los octavos de Champions y terminó siendo un fracaso rotundo”, afirmó el periodista.

En ese sentido, Olivera avisa que “ahora, si Marsella se mete en la próxima Champions League, me parece que es un equipo competitivo, pero a nivel de proyecto no sé si aguante la figura de Alexis Sánchez. Él tiene que estar en competiciones europeas, sino no se justifica. Lo veo con cara de que en el próximo mercado de pases, ojo, no este que estamos viviendo, quiera partir”.

“Recordemos que fichó por dos años con la posibilidad de alargarlo por uno más y seguramente se sentarán a negociar, porque es un contrato alto. Mantenerlo sin competencias europeas, al no recibir el dinero por clasificar a los 8vos de final de la Champions, me parece que podrían hablar e incluso romperlo en el próximo mercado”, agregó.

¿Y la chance de verlo nuevamente con Olivier Giroud? Olivera tampoco cree en esta versión, ya que concluye que “acá se ha escuchado mucho. Los diarios L'Équipe y France Football afirmaron que es una posibilidad de que Olivier Giroud está en la órbita del Olympique de Marsella. Él tiene deseos de volver a Francia, pero está en el Milán, el actual campeón de Italia. Es difícil, porque actualmente Marsella no te promete nada a nivel europeo, ya que no tiene ni Champions ni Europa League”.

Alexis ha jugado 17 en esta temporada con el Olympique de Marsella, anotando siete goles y sin todavía entregar una sola asistencia.