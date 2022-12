Hace mucho rato que en Inglaterra se está hablando de la posibilidad de que Ben Brereton deje el Blackburn Rovers para dar el salto a algún equipo de la Premier League. Lamentablemente el tiempo sigue pasando y el chileno continúa jugando en el Championship sin tener ese roce con la elite del balompié británico.

Y todo parece apuntar que el panorama no cambiará posterior al Mundial de Qatar 2022. Así por lo menos lo dejó ver el periodista Enzo Olivera, quien en su calidad de corresponsal para el programa RedGol en La Clave afirmó desde Europa que tras la cita planetaria se cambió un poco la perspectiva a la hora de buscar jugadores.

“En relación a lo que tiene que ver con el mercado de pases de invierno acá en Europa, cuando termina un mundial, cambia mucho el panorama. Los futbolistas que estaban un poco como las ‘vedetes’ en el mercado, sobre todo el anterior acá en Europa, por ahí ya no lo están. Cambió un poco de perspectiva después de Qatar 2022”, afirmó.

En ese sentido, el corresponsal sostuvo que “las platas se están yendo para otros nombres. Por ejemplo está el caso del neerlandés Cody Gakpo, que antes del mundial no era muy conocido y después de Qatar está listo en el Liverpool de Jürgen Klopp por una millonada. Un jugador que no tenía mucho mercado antes del mundial y que ojo, no fue una las grandes figuras del torneo”.

“Ben perdió algo de focos”

Lamentablemente el no haber jugado el mundial le podría estar jugando en contra al chileno Ben Brereton, algo que Olivera sostiene al decir que “este mercado de invierno no se caracteriza por ser de transferencias de tan alto costo. Estamos a mitad de temporada, a mitad de las ligas y a mitad de Champions League, entonces no hay tanto para gastar”.

“Se habla de que Ben Brereton puede dar el salto del Championship a la Premier League, pero también se menciona que Alexis Mac Allister puede pasar al Arsenal. En la previa del mundial yo no sé si este interés estaba por ejemplo”, agregó.

En ese sentido, afirma que “yo siento que hay jugadores que han perdido, no prestigio, pero si palestra. Esto le está pasando a Ben, que perdió un poco de foco en cuanto al interés de algunos clubes, porque ahora hay otro interés después del mundial”.

“Es verdad, se habla mucho del Leeds o del Newcastle, también del West Ham en el mercado de pases anterior, pero lo que manejo es que Ben no se moverá del Blackburn Rovers hasta que por lo menos se termine la temporada. El club quiere sacarle rédito a lo que pueda hacer a futuro”, concluyó.