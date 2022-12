Ben Brereton Díaz aseguró que intenta ver todos los partidos de Qatar 2022, aunque lamenta no poder estar ahí con la selección chilena.

Ben Brereton ve todos los partidos que puede de Qatar 2022: "Me gustaría estar ahí"

El mundo se detiene por Qatar 2022. 17 días ininterrumpidos de fútbol nos dejaron infartantes definiciones en fase de grupos y octavos de final, con ocho selecciones que ya están clasificadas a cuartos y que pronto entrarán de lleno en la disputa por quedarse con la Copa del Mundo.

Uno que se ha mantenido atento a todo el fútbol disputado en Medio Oriente es Ben Brereton Díaz. Así como el resto de la selección chilena, el delantero nacional debe presenciar desde lejos la cita mundialista, pero asegura que intenta ver todos los partidos.

"Me encanta ver fútbol y trato de ver la mayor candidad de partidos posibles todos los días. Ha sido muy entretenida hasta ahora, la he disfrutado mucho. Pero por supuesto que me encantaría estar ahí", comentó el ariete del Blackburn Rovers al medio SkySports.

"No pudimos ir al Mundial esta vez, pero tenemos que trabajar duro y a toda máquina cuando comiencen las Eliminatorias en marzo", siguió el delantero, que por estos días vive la intertemporada del Blackburn Rovers en Inglaterra.

"Tenemos que asegurarnos de no quedar fuera de otro Mundial, cuando nos veamos de nuevo, esa será nuestra conversación. Tenemos un buen equipo, esperemos que podamos tener buenos resultados y poder estar ahí en cuatro años más", cerró Ben.