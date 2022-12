Ben Brereton lamentó que la selección chilena no esté en Qatar 2022 y llamó a trabajar "a toda máquina" cuando comiencen las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Ben Brereton convoca un pacto en la Roja: "Tenemos que asegurarnos de no quedar fuera de otro Mundial"

La fiesta del fútbol sigue en Qatar 2022, donde ya se conocen a las ocho selecciones clasificadas a cuartos de final y que pelearán por llegar a semifinales. Y uno que se ha mantenido atento a todo el fútbol disputado en el Mundial es Ben Brereton Díaz.

El delantero nacional conversó con SkySports sobre el desarrollo de la Copa del Mundo y, aunque aseguró que ha disfrutado mucho de los partidos, lamentó no poder decir presente en la cita planetaria junto a la selección chilena. Por eso, llamó a trabajar duro ante el nuevo proceso clasificatorio.

"Me encanta ver fútbol y trato de ver la mayor cantidad de partidos todos los días. Ha sido muy entretenido hasta ahora y lo he disfrutado mucho, pero me encantaría estar ahí. A todos mis compañeros de Chile y a mí nos hubiese encantado estar en el Mundial, es el escenario más grande del fútbol", comentó.

"No pudimos ir esta vez, pero tenemos que trabajar duro y a toda máquina cuando comiencen las Eliminatorias en marzo. Tenemos que asegurarnos de no quedar fuera de nuevo", enfatizó Ben, quien ya piensa con todo en el proceso clasificatorio para el Mundial 2026.

"Cuando nos veamos de nuevo, esa será la conversación que tendremos con mis compañeros. Tenemos un buen equipo, esperemos que podamos tener buenos resultados y poder estar ahí en cuatro años más", cerró el delantero del Blackburn Rovers.

