Arturo Vidal y Charles Aránguiz compartieron muchas veces en la selección chilena. Fueron miembros de un mediocampo que le dio pelea a grandes equipos. Y que fue clave para el bicampeonato de América en 2015 y 2016. El Rey hizo una larga transmisión en su cuenta de Twitch este 29 de agosto.

En la ocasión aprovechó de elogiar mucho la calidad futbolística del Príncipe, quien por estas horas celebra la clasificación del Inter de Porto Alegre ante Bolívar a la semifinal de la Copa Libertadores. “Charles es extraordinario”, dijo Vidal del ex capitán del Bayer Leverkusen de Alemania. Luego de eso, destrozó la comparación que existe entre ambos.

“Claro, no dio el salto que esperaba. Para mí podía jugar en otro equipo mejor que el Leverkusen, pero no lo hizo. Por eso la gente se va conmigo, con Alexis (Sánchez), con (Claudio) Bravo. Esa es la diferencia. Mi forma de pensar es así. La prensa tiene que hablar de los jugadores que lo han hecho bien. Charles es extraordinario, pero no pasó esa valla de jugar contra los mejores”, lanzó el King.

Vidal añadió que “el mediocampo de la selección era increíble. No sé por qué no saltó más, pero es una pregunta que se le debe hacer a él. Esa es mi forma de pensar. Jugaba bien (en Leverkusen), pero no sé qué pasó”. También le sacó brillo a su trayectoria en Europa, que comenzó en las Aspirinas, donde llegó desde Colo Colo.

Arturo Vidal le saca brillo a su carrera en la comparación con Charles Aránguiz

Arturo Vidal profundizó en esta opinión que lo hace situar a Charles Aránguiz unos pasos más atrás de los más influyentes jugadores de la Generación Dorada. Y recordó su salto al Bayer Leverkusen, que tuvo posteriores traspasos a equipos poderosos de Europa.

“Yo jugaba bien, hacía goles y salté a la Juventus. Después fui al Bayern Múnich, al Barcelona. Mi carrera fue así (hace gesto que indica progreso), la de Charles llegó al Leverkusen. Le faltaron pasos, pero no sé por qué no se dio. La gente se enoja porque lo comparan conmigo o los demás, pero las comparaciones están en la mesa”, sentenció Arturo Vidal.

¿Cuántos partidos tiene Arturo Vidal en la selección chilena?

Arturo Vidal, en su larga aventura con la selección chilena, ya jugando un total de 140 partidos Clase A. Tiene 33 goles anotados.

¿En qué equipos jugó Arturo Vidal en Europa?

Tras su paso por Bayer Leverkusen, el King ha forjado su carrera en Juventus (Italia), Barcelona (España), Bayern Munich (Alemania) e Inter de Milán antes de su arribo al Flamengo de Brasil. Hoy milita en el Athletico Paranaense.