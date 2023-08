Arturo Vidal se consagra como un streamer en Twitch. Y salió al paso de la noticia que hablaba de una crisis económica que lo motivó a poner en venta su haras Il Campione. Sabida es que una de las pasiones del todoterreno centrocampista bicampeón de América con la Roja es la hípica.

Y fue en la transmisión que hizo este 29 de agosto, más o menos a la hora que se jugaba la revancha entre el Inter de Porto Alegre y Bolívar de La Paz, que dio a conocer parte de los inconvenientes. “No sé cómo lo hacen que tiran cosas y le achuntan o inventan. Uno queda loco, le ponen cifras. El haras es algo que siempre soñé con tener. Lleva cinco o seis años, me ha costado mucho tenerlo, tener y criar mis caballos”, introdujo el Rey.

“Llega un momento en que me llega a la cabeza, estoy en lo último de mi carrera como futbolista. En estos cinco o seis años he ido máximo siete veces. Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron. Lo veía como un hobby, pero ya no le estoy dando la importancia que me gustaría”, reconoció el volante del Athletico Paranaense de Brasil.

Hubo más, por supuesto. “Quiero ser entrenador, tengo mi gimnasio, estoy metiendo plata para agrandarlo. Quiero meterme con otras cosas para achicar todo lo grande que tengo. La hípica me decepcionó y la gente que está metida ahí sabe. No quiero seguir, pero no he dicho que lo quiero vender”, dejó claro Arturo Vidal.

Arturo Vidal aclara la crisis económica con su haras Il Campione: “No lo voy a vender todavía”

Pese a que Arturo Vidal admitió una suerte de crisis económica debido al desembolso de dinero que le ha significado mantener su haras Il Campione, negó haber tasado la propiedad. “Me han ofrecido, a unos amigos les conté, mi hermano sabía, pero no es que puse un precio que se bajó. No he puesto nunca un precio”, contó el King.

“Llegan ofertas, pero no lo voy a vender todavía. Seguro lo venderé, pero seguiré en lo mío, que es el fútbol. Estudiar para ser entrenador es algo que quiero, ayudar a las cadetes de la selección. Por eso he cambiado mi forma de pensar. Me siguen gustando, pero de qué me sirve tener una crianza si nos los veo”, reveló el ex jugador de la Juventus y el Inter de Milán en Italia.

Vidal agregó que “no estoy gozando como quisiera, estoy metiendo mucha plata. Prefiero que vaya a otras cosas en lugar de desperdiciarla en algo que no estoy disfrutando. Esa es la verdad, lo diré cuando quiera hacerlo, pero no crean en lo que dicen. Varios van a decir que tengo problemas de plata, pero no entiendo. Yo me compré cosas, ¿acaso no las puedo vender? Cómo pueden ser tan tontitos. ¿Quieren que las queme, las regale o las sortee? Uno compra para vender también”.

Arturo Vidal comienza a despedirse de su haras Il Campione: “Ya son cinco años gastando mi fortuna”

Arturo Vidal prosiguió con su relato. “Uno compra para en el futuro vender y comprar algo. Es inversión. Yo en el harás disfrutaba, pero lo veía de lejos. Ya son cinco años gastando mi fortuna y no los veo a los caballos. Voy a la selección y en un día libre no puedo ir”, dijo el Rey.

“Cuando lo hice, fui en helicóptero porque no podía de otra forma. Me he sacado la cresta en el fútbol para tener mis cosas, pero no estoy disfrutando de la hípica. Aparte tengo un terreno gigante, de 50 hectáreas, pero no los puedo disfrutar y no me sirve tenerlos así. Prefiero estar aquí, disfrutar con ustedes y hacerlo bien”, contó el ex Bayern Múnich y Bayer Leverkusen de Alemania.

¿Tuvo más palabras? Por cierto que sí. “He regalado caballos a fundaciones de niños que los necesitan, son cosas buenas. De mi parte es difícil. Todavía me quedan, este año fui a remate y vendí 12 caballos. El otro año tengo otra generación, pero difícil. A Il Campione lo compré, dos que crié que están en Estados Unidos. Me di el lujo de ir a ganar allá. He hecho todo en la hípica, así que si sale otro sería maravilloso. Este año también, pero sí he perdido el amor de la hípica. Aparte me echaban para afuera cuando ganaba carreras”, cerró Arturo Vidal.

