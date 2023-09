Hace algunos días, Arturo Vidal dejó claro que él no había puesto a la venta el haras Il Campione. Pero sí afirmó que ha recibido más de alguna oferta por el terreno de 30 hectáreas que tiene en San Clemente, una localidad ubicada en la región del Maule.

Fue a través de su canal de Twitch en sus cada vez más habituales transmisiones vía streaming. Esas aclaraciones que lanzó el todoterreno volante bicampeón de América en la Roja dejaron clarísimo que su intención es salir del negocio de criar caballos de carreras.

Y en el diario Las Últimas Noticias se reveló el precio que tendrá el predio, que cuenta con pesebreras, una casa patronal con un quincho de nueve habitaciones y una piscina de 20 metros. “No menos de 3 mil 500 millones pesos“, informa el citado medio el valor de la propiedad del Rey.

Más de cuatro millones de dólares: el precio que Arturo Vidal le puso al haras Il Campione

Así las cosas, Arturo Vidal espera ingresar al menos unos cuatro millones de dólares para vender su haras Il Campione. Es un negocio que demanda mucho dinero para conseguir el éxito. Pero también una presencia cercana, algo que el volante del Athletico Paranaense no está en condiciones de garantizar hoy en día.

“Me he gastado toda la plata del mundo tratando de cumplir mi sueño. Me aburrí de la hípica porque vi cosas que no me gustaron“, reconoció Vidal, un apasionado por la disciplina, aunque él mismo dice que sólo lo veía como un pasatiempo.

Pero el gasto de dinero implicado es demasiado como para proliferar en el negocio. “Hay que estar encima y Arturo no lo estaba. Por cada cinco caballos hay que tener una persona. Y eso es difícil de mantener. Las familias más millonarias de Chile hacen la pérdida. pero cuando él se retire no tendrá los mismos ingresos”, explicó a LUN Rodrigo Quiroz, preparador que trabaja en el Hipódromo Chile.

Uno de los poderosos chilenos que tiene fama en el negocio de criar caballos es Carlos Heller, ex presidente de Azul Azul. El empresario es el propietario del haras Don Alberto, el más importante que hay en Chile. Y que, al parecer más pronto que tarde, tendrá a Arturo Vidal fuera del rubro.

