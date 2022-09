El ex presidente de Azul Azul, Carlos Heller, rompió su largo silencio la su polémica y tortuosa salida de Universidad de Chile para darle cabida a la actual administración de la concesionaria encabezada por Sartor, incluso con amenazas de muerte.

El empresario y otrora máximo propietario de Azul Azul vendió sus acciones en abril de 2021 a Sartor, representante del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Si bien la idea manifestada a sus cercanos era no volver al fútbol, al parecer Iberia lo llama desde el corazón.

“Son sentimientos encontrados, ver a tanta gente y acordarse de Iberia. Mucho recuerdo, mucho cariño, mucho corazón. Mucha gente me pregunta ‘¿qué vamos a hacer con Iberia?’. Me voy a ir esta noche a hablar con la almohada, mucho”, dijo Heller en medio del desarrollo del Rally Mobil en Los Ángeles.

Heller agregó que “tengo mucho cariño por Iberia, tengo mucho cariño por Los Ángeles. Tuve una salida bastante dura del fútbol, no queriéndolo. El público a veces es injusto con las personas, pero a veces creo que Los Ángeles y yo nos merecemos una nueva oportunidad. El cariño que le tengo a Iberia es tremendo. Logramos el ascenso en el 2014. Soy el único presidente bicampeón del fútbol chileno. ¿Qué pasó? En mayo subimos con Iberia, salimos campeones, y después en diciembre salimos campeones con la U. Fue una cosa tremenda”.

“El ascenso con Iberia fue soñado, siempre quise poner a Iberia en el fútbol profesional. Lo veo en YouTube y me emociono. Vengo harto a Los Ángeles, pero no salgo mucho al centro. Ahora de salir al centro me vienen las cosas al estómago”, complementó el otrora timonel de la U.

Y sin tocar el tema de Universidad de Chile, Carlos Heller sentenció que “hay mucho que pensar, mucho paño que cortar. Necesito tiempo para analizarlo. Salí del fútbol y me prometí no estar nunca más, porque salí bastante golpeado. Me trataron muy mal. Fue duro, pero me duele cuando veo a Iberia que no le está yendo bien. Cuando paso fuera del estadio las patitas me tiemblan para volver, pero no sé, lo tengo que meditar”.