Carlos Tevez tuvo un festejo en su debut por Independiente, que venció con mucha polémica a Vélez Sarsfield por 2-1. Luego de esa victoria, que tuvo dos goles de Matías Giménez, el Apache declaró el orgullo que lo hizo sentir su nuevo equipo. Lo hizo inspirado en la Juventus, cuadro donde compartió con los chilenos Mauricio Isla y Arturo Vidal.

El primer dibujo táctico que usó el otrora delantero del Manchester United y el Manchester City fue uno que aprendió muy bien en otro de sus pasos por Europa. Específicamente por Italia. En la Vecchia Signora fue dirigido por un entrenador que le dejó mucho durante sus dos temporadas de estadía.

“Antonio Conte fue uno de los que me ayudó a entender un poco el fútbol”, respondió Tevez cuando le consultaron por su paso en el cuadro de Turín y el dibujo táctico 3-5-2 que escogió para su estreno en el Rojo. “Me parecía que Vélez tenía problemas por las bandas”, reconoció también el otrora goleador de Boca Juniors.

No se quedó con esa explicación. “Entonces como lo tengo clarísimo lo puedo llevar a cabo. Vino justo, los jugadores necesitaban un mensaje claro y no complicarnos”, manifestó Carlos Tevez, quien asumió el cargo en el Rey de Copas después de muchas respuestas negativas de otros DT’s, como Ariel Holan.

Tevez se inspira en la Juventus de Conte, Isla y Vidal

La idea futbolística de Carlos Tevez tiene mucho del DT que lo dirigió en la Juventus, en un plantel que también conformaban Isla y Vidal. El Huaso hoy es pupilo del Apache en Independiente de Avellaneda. Se lo vio recibir indicaciones de Federico Mancuello, otro de los experimentados que tiene el equipo.

Pero la tarea de zafar del descenso directo no es sólo de ellos, según el entrenador. “A Independiente lo sacamos entre todos. No sólo los grandes. Los chicos también, se tienen que hacer responsable de la situación y crecer rápido. Estoy orgulloso de los 25 que vinieron y de los que no están. Se pusieron todos a disposición desde el primer día que llegué. Todos arriba del barco”, sentenció Carlos Tevez.

¿Cuándo vuelve a jugar Independiente en Argentina?

Independiente de Avellaneda debe preparar el duelo por la 3° jornada de la Liga Profesional de Argentina. El 2 de septiembre, a contar de las 14 horas, visitará el estadio Juan Carmelo Zerillo para jugar ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

¿En qué posición quedó el Indepdendiente del Huaso Isla en la Copa de la Liga de Argentina?

Al cabo de dos partidos disputados en la Copa de la Liga de Argentina, Independiente de Avellaneda quedó en la 7° posición con tres puntos.