Carlos Tevez asumió oficialmente su nuevo cargo y se reencontró con el Huaso Isla. El flamante entrenador de Independiente de Avellaneda sabe que la situación que vive el cuadro que lo acaba de contratar es crítica. La gravísima crisis financiera derivó en malos resultados deportivos.

Eso tiene al equipo en la pelea por evitar el descenso directo. De hecho, hubo varios directores técnicos que le dijeron ‘no’ a la propuesta del Rey de Copas. Uno fue Ariel Holan, quien siempre le ha declarado inmenso amor a ese club, pero rechazó la propuesta en libertad de acción.

“Pongo en juego mi carrera como entrenador en 13 partidos. Les dije a los muchachos que creo netamente en ellos. Y en mi capacidad también, obvio. No se puede hablar de proyecto. Hoy tenemos que ganar y vengo a eso. Conmigo juegan los que estén bien físicamente, el club no está para los que juegan en puntitas de pie. La intensidad para correr y meter es fundamental”, aseguró el Apache en su presentación oficial.

En la ocasión le preguntaron directamente por sus diálogos con Mauricio Isla y con Iván Marcone, dos compañeros en su época de futbolista. Con el volante de contención coincidió en Boca Juniors, mientras que con el carrilero derecho bicampeón de América en la Juventus de Italia. ¿Serán ellos los referentes y la voz del DT en el campo de juego? “Muchachos, es simple. Nos tenemos que apoyar en todos”, dijo, con evidente cambio de tono.

Tevez quiere sumarle defensor un experimentado al Huaso Isla y la zaga de Independiente

“No solamente hay que respaldarnos en dos tipos y largarle la responsabilidad a ellos”, agregó Tevez cuando le consultaron por Huaso Isla y otro de los experimentados futbolistas que tiene el plantel de Independiente. “Lamentablemente los que son chicos tienen que crecer muy rápido. Ponerse la camiseta en esta situación no es nada fácil”, advirtió el ex entrenador de Rosario Central.

“Me voy a apoyar en el equipo. Los necesito a todos. El que me demuestre que está para ser intenso, presionar y tirarse de cabeza, va a jugar. El que no esté en esas condiciones, no está para lo que necesita Independiente. Y no va a jugar conmigo. Los nombres quedan siempre atrás. Vengo a sumar, a tratar de cambiar la situación y voy a dar la vida por eso 24/7. Y también me juego muchísimo, mi apellido”, complementó el otrora atacante del Manchester City, Manchester United y Corinthians.

Confirmó que el experimentado zaguero Carlos Izquierdoz es el principal objetivo para fichar. “Su experiencia en el plantel, más en estas situaciones, es muy necesaria. Precisamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza a trabar. Él sabe que es mi prioridad, ahora depende de la familia y de cómo lo manejemos con el club”, contó también Tévez.

¿Cuándo es el debut de Tevez como DT del Rojo?

El debut de Carlos Tevez como entrenador de Independiente de Avellaneda está fijado para el 27 de agosto. Ese día, en el estadio Libertadores de América, el Rojo recibirá a Vélez Sarsfield por la 2° fecha de la Liga Profesional de Argentina.

¿Cuántos partidos ha jugado Mauricio Isla en Independiente?

Mauricio Isla ha jugado dos partidos desde que firmó como refuerzo de Independiente de Avellaneda. Uno por la Copa de Argentina, que terminó con el Rojo en la fase siguiente por penales ante Central Córdoba. Y el otro, por la Liga Profesional en la caída por 1-0 ante Colón de Santa Fe.