45 futbolistas fueron convocados por Eduardo Berizzo para la Selección Chilena, de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, donde resaltan la ausencia de Claudio Bravo, la vuelta de Charles Aránguiz, y la masiva presencia de jugadores Sub 23.

Estos tres puntos fueron abordados ex jugadores históricos de La Roja en conversación con RedGol, donde todos coinciden en definir el reciente listado con un concepto: “rarísimo”.

¿Qué dicen los históricos de La Roja por la nómina?

Para el ex volante Jorge Coke Contreras, “no me convence esta nómina de La Roja, para nada. Pero me imagino Berizzo que va a basar su esquema en la Generación Dorada, porque de los otros no hay nadie que resalte como para ser alternativa”.

Por su parte, Osvaldo Arica Hurtado, subcampeón de América con La Roja en 1987, enfatiza que “Berizzo nos ha confundido armando una nómina grande, en vez de especificar que son dos convocatorias, una para los Panamericanos y otra para las Eliminatorias, así preparar bien los dos eventos”.

Mientras que Eddio Inostroza, campeón de América con Colo Colo en 1991 como ayudante de Miko Jozic, es enfático en afirmar que “aquellos citados que nos han sorprendido a todos, se pueden estar preguntando cuáles son los representantes de estos chicos“.

¿Pierde La Roja con la ausencia de Claudio Bravo?

El ex seleccionado y ayudante de La Roja, Jaime Vera, lamenta que no esté presente el arquero de Betis en la citación, y que su lugar lo ocupe Cristóbal Campos, de mal presente en Universidad de Chile.

“Yo creo que hay otros arqueros que están mejor que Campos, no quiero dar nombres pero hay jugadores que están jugando mejor que Campos, independiente del futuro que tenga, que es muy bueno y puede estar, pero hay otros que tienen más merito para estar, por ejemplo, Claudio Bravo todavía está vigente”, advierte el Pillo.

¿Qué piensan de la vuelta de Aránguiz a La Roja?

Además de la ausencia de Bravo, otro elemento que generó consenso entre los históricos de La Roja fue el regreso del Príncipe a la citación, de buen presente en Inter de Porto Alegre.

Mientras Jaime Vera indica que “Charles está jugando bien, en el último tiempo ha sumado minutos y es muy importante su presencia en La Roja“, Arica Hurtado agrega que Aránguiz “está muy claro en la cancha y en un buen nivel todavía”.