Jaime Vera es voz autorizada para hablar de Colo Colo. Quien también fuera ayudante técnico de Claudio Borghi en una de las épocas más gloriosas del club, analizó el rendimiento actual del Cacique y también tuvo palabras para lo que está haciendo Gustavo Quinteros con el club.

En conversación con DSports, el otrora DT de Deportes Melipilla sentenció al técnico argentino-boliviano. En palabras del Pillo Vera, el ciclo del actual entrenador albo ya está terminado, pese a que lo califica bien.

“Tres años para un técnico es bastante para Colo Colo. Ha cumplido bien, pero creo que el ciclo a fin de año debería cortarse y terminar”, afirmó Vera. Asimismo, el ex Iquique confesó que cree que ya es hora de que el Cacique despida a Quinteros y le permita buscar otro destino.

Además, el Pillo aseguró que “creo que hace mucho tiempo que no teníamos un DT tantos años seguidos. En tiempos atrás, estuvo Pedro García, Arturo Salah y Mirko Jozic; de ahí vinieron una seguidilla de técnicos que no estuvieron tanto tiempo en el club”.

“Quinteros ha cumplido bien, es un entrenador de jerarquía y va a tener opción de irse a otro lado. Pero yo creo que su ciclo va a terminar a fin de año”, sentenció. Vera, no obstante, aprovechó el espacio para candidatearse para dirigir al primer equipo de Colo Colo.

El Pillo reveló que le encantaría trabajar en el Cacique. “Yo no tengo problema porque nací en el club, soy de Colo Colo; jugué, fui capitán. A mí siempre me ha gustado, si yo soy del club. Lo único que me ha faltado es dirigir a Colo Colo. Me parece que yo fui el jugador más joven siendo capitán del equipo, pero bueno, es una anécdota. También me gustaría que asuma Claudio Borghi”, explicó.

¿Su rendimiento? En 2007 dirigió a la filial alba, con un 69,44% de rendimiento. Allí sumó 15 triunfos y cinco empates en 24 partidos. Por esa razón a Vera le encantaría tener una segunda oportunidad en el club.