Colo Colo logró una valiosa victoria recibiendo a Huachipato por el Campeonato Nacional 2023. Los albos están a tiro de cañón en la lucha por el título, sobre todo considerando que tienen un partido pendiente por jugar ante Deportes Copiapó.

Sin embargo, el presente deportivo no es el único que está importando en el Cacique. Gustavo Quinteros, entrenador del popular, termina su contrato a final de año y su continuidad ya se está evaluando en la dirigencia alba.

El propio Quinteros entregó una pista sobre su futuro, afirmando en charla con La Radio Redonda de Guayaquil que no se proyecta más allá del final del presente torneo 2023.

“Quiero lograr el bicampeonato con Colo Colo, hoy por hoy pienso sólo en el equipo. Después veremos y analizaremos con mi familia”, afirmó el santafesino.

La dirigencia alba está ya tratando de avanzar en renovar a Quinteros pensando en el 2024. Daniel Morón, gerente general del Cacique, afirmó que “hemos estado conversando y le gusta Chile y Colo Colo. Por lo menos son indicios y a nosotros nos interesa los proyectos a largo plazo y seguramente lo que queda de este próximo semestre iniciamos ese camino”.

Por su parte Alfredo Stohwing, presidente de Blanco y Negro, declaró en su momento que “a mí me gusta siempre tener una relación de largo plazo, de manera que estamos trabajando tanto para ahora como para el futuro (…) No se ha conversado ni se ha decidido, pero la idea es no hacer cambios a menos de que sean estrictamente necesarios”.

Cabe recordar que Gustavo Quinteros llegó en octubre del 2020, por lo que está próximo a superar los tres años al mando del Cacique. En total ha dirigido en 135 partidos, con 68 triunfos, 37 empates y 30 derrotas, lo que se traducen en un 59.51% de rendimiento.