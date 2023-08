Arturo Vidal encendió todas las alarmas en la selección chilena para el debut en las Eliminatorias Sudamericanas. El King se retiró con molestias en el empate de Athletico Paranaense y su presencia en la Roja quedó en duda.

Eduardo Berizzo y su cuerpo técnico estaban a la espera de novedades, pero fue el propio bicampeón de América quien sacó la voz. Este martes en su cuenta de Twitch, el volante dejó claro que no está seguro de poder llegar a los duelos con Uruguay y Colombia.

Arturo Vidal avisa que no está bien para el debut de Chile en eliminatorias

Este martes Arturo Vidal realizó un nuevo streaming en su cuenta de Twitch. Ahí el King se refirió a la selección chilena, donde adelantó lo que serán las eliminatorias. Especialmente por el pedido de los hinchas que piden a la Roja en regiones.

“Sí, pero no quieren llevar los partidos para allá, no sé por qué. A mí me gustó Conce, la gente se portó mas bien que la cresta. A mí me gustaría que fueran partidos de eliminatorias en regiones. Sería buenísimo, porque afuera de Santiago son muy fanáticos”, dijo. “A veces se siente cuando la cosa va bien o mal dentro del estadio, así que me gustaría que se le diera más oportunidades a regiones”.

Pero tras ello, Arturo Vidal se refirió a su lesión y le dejó claro a Chile que no sabe si llegará al debut en eliminatorias. “Estamos ahí, ahí. Vamos a hacer todo lo posible para llegar, así que tengo pura fe”.

“El otro día me volvió un dolor en la rodilla, me complicó espero recuperarme. Veré si puedo llegar al sábado”, añadió. “Me hago tratamiento cuatro o cinco horas por día. Me dolió harto”.

En esa misma línea, Arturo Vidal respondió a un hincha que le preguntaba cuándo viajaba a Chile para sumar a la Roja. “Espero, haré lo posible para viajar el domingo. Por ahí”, recalcó.

Finalmente, el King dejó claro que no piensa en renunciar al Equipo de Todos. “Yo voy a estar en la selección hasta que no pueda más. No siempre tengo que jugar, si otro está mejor estaré tranquilamente afuera, a mi manera, dando experiencia. No siempre juegan los mejores, hay otras cosas que son más importantes y los que saben de fútbol lo tienen claro. Tengo todas las ganas de estar en la selección jugando, pero si me toca estar afuera, no hay problema. Lo importante es la selección”, cerró.

¿Cuándo debuta la selección chilena en eliminatorias?

La selección chilena debuta en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026 en septiembre. Será el día 8 cuando la Roja se vea las caras con Uruguay en Montevideo, para luego recibir a Colombia el 12 en el estadio Monumental.

¿Cuántos partidos tiene Arturo Vidal en la selección chilena?

Arturo Vidal, en su larga aventura con la selección chilena, ya jugando un total de 140 partidos Clase A. Ahí ha marcado un total de 33 goles, siendo uno de los goleadores históricos.