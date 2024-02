Arturo Vidal está viviendo los últimos años de una carrera notable. El King se dio el gusto de jugar en lo mejores clubes del mundo, donde claro, fue dirigido por una verdadera elite de entrenadores del viejo continente.

En charla con DSports, la flamante incorporación de Colo Colo eligió a los DT que más lo influyeron en estos años. “Ancelotti es mi papá. Él y Conte son los más importantes. Ancelotti, Conte y Guardiola son los técnicos que más me marcaron”, afirmó el volante.

En ese sentido y con respecto a Pep, con quien coincidió en Bayern Múnich, el chileno afirmó que “con Guardiola trabajamos un año y nos fue muy bien. Al principio costó un poco pero después conversamos y arreglamos lo que él quería, lo que yo quería y nos fue muy bien”.

Además, Vidal desclasificó las chances en que estuvo a nada de jugar en la Premier League de Inglaterra: “Tuve varias oportunidades, dos clarísimas que no se dieron”.

“Me buscó en un momento el Manchester United, negociamos un poco, pero no pasó más allá. Con el otro que faltó poco fue con el Chelsea. El profe no me dejó, Ancelotti no me dejó. Me dijo que me mataba si me iba. Conte era el que me quería, le dije que el profe (Ancelotti) tomaba la decisión y no me dejó”, afirmó.

Para cerrar, el King contó que está terminando su curso de entrenador. Al ser consultado sobre la forma en que jugarían sus equipo, el chileno concluyó que “con el pasar del tiempo voy pensando, uno no puede decidir como jugar sin saber los jugadores que tiene. Prefiero esperar y cuando se me dé una oportunidad en algún equipo diré la forma de jugar cuando sepa que jugadores tengo”.

¿En qué equipos ha jugado Arturo Vidal?

El Rey Arturo ha defendido las camisetas de Colo Colo, Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona, Inter de Milán, Flamengo y Athletico Paranaense.

